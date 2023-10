Nowy PocketBook InkPad Color spodoba się fanom e-komiksów

Choć czytniki e-booków stały się świetną alternatywą dla czytających opowiadania czy literaturę faktu w formie drukowanej, to fani powieści graficznych mieli powody, aby patrzeć na te urządzenia spod byka. PocketBook InkPad Color 3 ma szansę, by część takich osób zmieniła zdanie.

Czytnik w kolorze

Nowy model w ofercie marki PocketBook warto potraktować jako aktualizację zaprezentowanego w lipcu 2023 roku modelu z „dwójką” na końcu. Patrząc na specyfikację, czytniki są do siebie bardzo podobne, gdyby nie kilka szczegółów.

Model InkPad Color 3 (Źródło: PocketBook)

Najważniejszą z nich jest nowy wyświetlacz E-ink Kaleido 3. Choć nie zmienił się jego rozmiar (7,8 cala) ani liczba wyświetlanych kolorów (16 w trybie monochromatycznym oraz 4096 w opcji kolorowej) czy dostępność podświetlenia SMARTlight, to poprawiła się rozdzielczość w przypadku generowania kolorowych „kartek”.

Poprzednik PocketBook InkPad Color 2 oferował rozdzielczość 1404×1872 w odcieniach szarości i 468×624 w kolorze. InkPad Color 3 podbija tę drugą wartość do 702×936, co przekłada się na 50% większy współczynnik DPI (dots per inch). Dzięki temu kolorowe kadry z Waszej ulubionej mangi czy komiksu w trybie cyfrowym będą ostrzejsze i przyjemniejsze dla oka.

Źródło: PocketBook

Pocketbookowa ewolucja

Pozostałe cechy InkPad Color 2 zostały kropka w kropkę przeniesione do jego następcy. „Trójka” zaoferuje więc wsparcie dla ~25 formatów książkowo-komiksowych i 6 formatów audio, 32 GB pamięci wewnętrznej, wodoodporną konstrukcję IPX8, preinstalowane słowniki, możliwość podpięcia słuchawek dzięki modułowi Bluetooth 5.0 i wsparcie dla Legimi, Empik Go czy Dropboxa.

Akumulator o pojemności 2900 mAh ładowany przez port USB-C powinien wystarczyć na miesiąc czytania, a za płynną i wygodną pracę całości odpowiada system operacyjny oparty na Linuxie 4.9.56. Jest jeszcze jeden drobny detal – InkPad Color 3 jest dostępny w kolorze „szarym morskim”, natomiast poprzednik ma w opisie „gwiezdną szarość”.

Czy to oznacza, że cena czytnika jest bardziej przy ziemi? Muszę Was niestety zmartwić. Nowy czytnik PocketBook kosztuje więcej od swojego poprzednika. Zamiast 1449 złotych, sugerowana cena InkPad Color 3 to 1499 złotych. Drobna, ale warta odnotowania różnica. Wierzę jednak, że 50% ostrzejszy obraz w kolorze wynagradza tę małą podwyżkę.