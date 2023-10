Teraz jeszcze szybciej zrobisz zakupy w Auchan. Sprawdź, gdzie skorzystasz ze Scan&Go

Wiele osób chce jak najszybciej zrobić zakupy i wyjść ze sklepu. Często skutecznie ułatwiają to kasy samoobsługowe, ale niektóre sklepy idą o krok dalej. Auchan ogłosił wprowadzenie rozwiązania o nazwie Scan&Go, dzięki któremu przy kasie spędzicie tylko kilka chwil. Jak skorzystać z tej funkcjonalności?

Auchan wprowadza Scan&Go w pierwszych sklepach w Polsce

Już sama nazwa tego rozwiązania wiele mówi, szczególnie że podobne oferują również inne sklepy, na przykład Rossmann i IKEA, aczkolwiek w tym przypadku więcej podobieństw widać do funkcji Skanuj i Płać, z której od półtora roku mogą korzystać klienci odwiedzający sklepy szwedzkiej sieci.

Nowo wprowadzone rozwiązanie o nazwie Scan&Go całkowicie zmienia proces robienia zakupów. Aby z niego skorzystać, potrzebny jest smartfon z zainstalowaną aplikacją Auchan. Do tego wymagane jest bycie uczestnikiem programu lojalnościowego „Skarbonka”, który zapewnia dodatkowe korzyści oraz zaakceptowanie regulaminu usługi.

Po wzięciu produktu z koszyka należy zeskanować jego kod kreskowy za pomocą smartfona, a następnie odłożyć do koszyka lub wózka bądź włożyć bezpośrednio do torby zakupowej. W każdej chwili można oczywiście usunąć go z listy zakupów, bez konieczności proszenia pracownika o to, co ma miejsce w przypadku korzystania z kas samoobsługowych. Cały czas klient ma też podgląd na wartość swojego koszyka, dzięki czemu kwota na kasie go nie zaskoczy (a co czasami niestety się zdarza).

Nie bez powodu zostało jednak wspomniane, że Scan&Go Auchan bliżej do Skanuj i Płać w IKEA, ponieważ tak samo po skompletowaniu zakupów konieczne jest podejście do kasy w celu zapłacenia za wybrane produkty (w Rossmannie nie ma takiego wymogu, bo można zapłacić za pośrednictwem aplikacji). Do obsługi osób korzystających ze Scan&Go przygotowano specjalnie oznaczone kasy.

Po skompletowaniu zakupów należy w aplikacji wygenerować kod QR (w tym celu konieczne jest dotknięcie przycisku z napisem zapłać) i zeskanować go przy kasie – nie trzeba wykładać wszystkich produktów na kasę, bo – jak zostało wspomniane – można od razu pakować je do torby czy reklamówki. Potem wystarczy zapłacić i można wyjść ze sklepu.

źródło: Auchan

Gdzie można już korzystać ze Scan&Go w Auchan?

Opisywana nowość nie jest jeszcze dostępna w każdym sklepie sieci – aktualnie można z niej już korzystać w sklepach Auchan Broniewskiego i Auchan Pokorna, a do końca 2023 roku planowane jest wprowadzenie tego rozwiązania w kolejnych 7 sklepach na terenie Polski, w tym we flagowym, otwartym w 1996 roku hipermarkecie Auchan Piaseczno, który w grudniu 2022 roku przeszedł gruntowną modernizację. Ponadto mowa o sklepach na Ursynowie, Woli i przy ul. Jubilerskiej w Warszawie, w Manufakturze w Łodzi, w Bydgoszczy przy ul. Kruszwickiej i Krakowie przy Al. Pokoju.