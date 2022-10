Nowy super smartfon Xiaomi nie zawiedzie Waszych oczekiwań

Kto jak kto, ale Xiaomi wie, czego oczekują użytkownicy. I choć oferta tego producenta jest przeładowana bardzo podobnymi smartfonami, to jednocześnie wprowadza on na rynek wiele urządzeń, które są skierowane do osób o wysokich wymaganiach. Nowy model, który właśnie zdradził pierwsze informacje na swój temat, też będzie przeznaczony dla nich.

Nowy smartfon Xiaomi nie zawiedzie oczekiwań klientów, którzy oczekują topowej wydajności

Producent w pocie czoła pracuje nad nową generacją serii POCO F i pierwsze informacje na jej temat jasno wskazują, do kogo będzie ona kierowana – do osób, które oczekują topowych technologii. Co więcej, na oficjalną premierę nie będziemy musieli długo czekać.

Za zamkniętymi drzwiami trwają prace nad modelem o nazwie kodowej Mondrian, który zadebiutuje na rynku jako POCO F5. Będzie to pierwszy smartfon marki POCO z ekranem o rozdzielczości 2K. Co ciekawe, mógłby nie być pierwszym, gdyby producent zdecydował się wprowadzić do sklepów POCO F4 Pro, lecz z jakichś, tylko sobie znanych powodów, tego nie uczynił.

POCO F4 (fot. Tabletowo.pl)

Wyświetlacz, oprócz rozdzielczości 2K 1440×3200 pikseli, zaoferuje funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i jasność maksymalną na poziomie 1000 nitów. Co nie mniej ważne, ma to być ekran AMOLED. Obecnie nie jest jednak znana jego przekątna, aczkolwiek powinniście się spodziewać nie mniejszej niż 6,5 cala. Nie wiemy też, czy zostanie z nim zintegrowany czytnik linii papilarnych.

Wiemy natomiast, że sercem POCO F5 będzie topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. I choć wkrótce doczeka się on następcy w postaci SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, który zostanie zaprezentowany już w przyszłym miesiącu, to pozostanie bardzo wydajną platformą mobilną do high-endowych smartfonów.

Kiedy premiera POCO F5?

Data premiery POCO F5 nie jest jeszcze znana, aczkolwiek pewną wskazówką jest tutaj oznaczenie smartfona, które pojawiło się w bazie IMEI – 23013PC75G. „23” oznacza rok 2023, „01” – styczeń, „PC” – POCO”, a litera „G” na końcu, że Xiaomi wprowadzi ten model na rynek międzynarodowy.

Wszystko wskazuje zatem na to, że POCO F5 zadebiutuje oficjalnie już w pierwszym kwartale 2023 roku, czyli wcześniej niż POCO F4, którego zaanonsowano w Polsce 23 czerwca 2022 roku. Dwa miesiące wcześniej, 26 kwietnia 2022 roku, premierę miał natomiast POCO F4 GT.