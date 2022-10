Shopee łączy siły z… Boltem. Są rabaty dla użytkowników obu platform

Shopee usilnie stara się zaistnieć w świadomości przeciętnego konsumenta w Polsce. I od dłuższego już czasu robi to bardzo skutecznie – wszyscy wciąż doskonale pamiętamy reklamę na melodię Baby shark, która stała się jedną z najbardziej znienawidzonych spotów w historii. Teraz platforma nawiązała współpracę z Boltem i z tej okazji przygotowano dla klientów specjalne kupony rabatowe.

Shopee nawiązało współpracę z Boltem z korzyścią dla użytkowników obu platform

Współpraca ma na celu zachęcić użytkowników zarówno do zrobienia zakupów na Shopee, jak i zamówienia przejazdu Boltem, który stanowi bezpośrednią konkurencję m.in. dla Ubera (a ten sukcesywnie wjeżdża do kolejnych miast, za każdym razem oferując bardzo atrakcyjne promocje na start).

Co ważne, z promocji mogą skorzystać zarówno nowi użytkownicy, jak i osoby, które już robiły zakupy na Shopee, aczkolwiek nie dla wszystkich przygotowano tak samo atrakcyjną ofertę. Klienci, którzy po raz pierwszy dokonają zakupów na tej platformie, mogą skorzystać z kuponu o wartości 15 złotych pod warunkiem złożenia zamówienia na kwotę minimum 45 złotych. Po jego sfinalizowaniu otrzymacie kod na dwa przejazdy Boltem o wartości maksymalnie 40 złotych.

źródło: Shopee

Jeżeli natomiast robiliście już zakupy na Shopee, ale jeszcze nie korzystaliście ani razu z Bolta, możecie zyskać do 99% zniżki na pierwszy przejazd (maksymalnie 30 złotych). Aby otrzymać kod rabatowy, należy wymienić jedną Monetę Shopee, a następnie wpisać go w aplikacji Bolt przy zamawianiu przejazdu – kod można pobrać z tej strony internetowej.

Tarcza antyinflacyjna Shopee

Platforma nie tylko w ten sposób pozwala użytkownikom zaoszczędzić. Pod koniec września uruchomiła nową akcję promocyjną 10.10 Tarcza antyinflacyjna, której twarzą ponownie jest bardzo popularny w Polsce piosenkarz rock-polo Sławomir. Najnowsze spoty również wykorzystują jego największy hit Miłość w Zakopanem.

Akcja potrwa jeszcze tylko kilka dni, bo do 10 października 2022 roku. W jej ramach platforma daje Gwarancję Najniższej Ceny na wybrane produkty oraz przygotowała Koszyk Antyinflacyjny, w którym zgromadzono artykuły codziennego użytku, tańsze nawet o 50%. Ponadto klienci mogą odebrać dodatkowy kod rabatowy na produkty z Koszyka Antyinflacyjnego. Do tego każdego dnia pojawiają się Oferty Dnia na produkty z rabatem -50%.

Podczas kampanii 10.10 Tarcza antyinflacyjna dostawa trzech pierwszych zamówień jest bezwarunkowo darmowa (kolejnych też, ale tylko w przypadku osiągnięcia minimalnej wartości zamówienia). W poniedziałek, 10 października 2022 roku, tj. w dniu finału akcji, na klientów będzie czekać jeszcze więcej promocji.

Ponadto w trakcie akcji można grać w grę Rzutem na tarczę, w której do zdobycia są Monety Shopee – można je wykorzystać, aby otrzymać dodatkową zniżkę na zakupy na tej platformie.

To nie koniec promocji Shopee – przygotujcie się na kolejne

Jako że Shopee co miesiąc organizuje kolejną akcję promocyjną, można się spodziewać, że kolejną będzie 11.11. Tutaj warto przy okazji przypomnieć, że w Chinach to wielkie święto zakupowe – Dzień Singla, z okazji którego sprzedawcy przygotowują bardzo atrakcyjne oferty. Shopee, mimo że jest z Singapuru, z pewnością nie omieszka wykorzystać tej okazji.

Polskie sklepy też zresztą robią to coraz częściej, nawet jeśli 11 listopada akurat w Polsce to święto zupełnie innej kategorii, bowiem to Narodowe Święto Niepodległości, jeden z najważniejszych dni w roku dla każdego Polaka.