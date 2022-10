Nowa aplikacja InPost dostępna dla wszystkich Polaków. Nie wyślesz z nią paczki, chyba że do siebie

Usługa ta sama w sobie nie jest niczym nowym. Nowością jest jednak udostępnienie jej mieszkańcom całej Polski, bowiem do tej pory mogli z niej skorzystać wyłącznie mieszkańcy wybranych lokalizacji w Polsce. Do czego służy aplikacja InPost Fresh i jak z niej zacząć korzystać?

InPost to przede wszystkim Paczkomaty, ale nie tylko

InPost jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych, polskich marek, przede wszystkim za sprawą swoich Paczkomatów (taka ciekawostka: Paczkomat to zastrzeżony znak towarowy – inne firmy nie mogą w ten sposób nazywać swoich automatów paczkowych, dlatego na przykład maszyny Allegro to Allegro One Boxy). Dostawa przesyłek to jednak nie jedyna usługa, oferowana przez to przedsiębiorstwo.

Ma ono w swojej ofercie również usługę InPost Fresh, którą sukcesywnie udostępniano w kolejnych miastach w Polsce. Do tej pory nie była jednak powszechnie dostępna, ale to się właśnie zmienia. Firma poinformowała bowiem, że od dziś mogą z niej skorzystać mieszkańcy całej Polski. Do czego służy aplikacja InPost i jak zacząć z niej korzystać?

źródło: InPost

Aplikacja InPost Fresh dostępna dla wszystkich mieszkańców Polski. Do czego służy?

Aby zacząć korzystać z tej usługi, najpierw należy pobrać aplikację na swój smartfon – można ją ściągnąć na urządzenia z Androidem ze Sklepu Google Play i na iPhone’y z Apple App Store. Program jest dostępny za darmo.

Aktualnie za pośrednictwem aplikacji możecie zamówić ponad 30 tysięcy produktów z kategorii: artykuły spożywcze, artykuły dla dzieci lub zwierząt, chemia domowa i kosmetyki, ale Rafał Brzoska, założyciel i CEO InPostu, poinformował, że niedługo ma być dostępnych prawie 100 tysięcy produktów.

Klienci mogą zamawiać produkty z wielkich sieci handlowych, takich jak Carrefour i Makro, ale też od lokalnych sprzedawców – ich lista znajduje się w dedykowanej zakładce „Zakupy w Twoim mieście”. Co więcej, aplikacja podpowie, gdzie dany produkt jest dostępny w najbardziej atrakcyjnej cenie, więc pozwoli nie tylko wygodnie zrobić zakupy w każdym miejscu o dowolnej porze, ale też zaoszczędzić.

Zamówione zakupy mogą zostać dostarczone przez kuriera lub do Paczkomatu, aczkolwiek nie dotyczy to wszystkich produktów – na przykład do Paczkomatu mogą być dostarczone tylko wybrane produkty spożywcze (co jest jak najbardziej zrozumiałe). Co równie ważne – dostawa od 40 złotych jest bezpłatna, a dla wybranych produktów sprzedawcy udostępniają też możliwość odbioru osobistego.

Aplikacja InPost Fresh stanowi konkurencję dla wielu podobnych usług, m.in. Glovo czy Żabka Jush. Ponadto wielkie sieci handlowe (m.in. Carrefour, Auchan czy Kaufland) również oferują możliwość dostawy zakupów do domu (aczkolwiek czasami tylko lokalnie). Od teraz klienci mają po prostu większy wybór, a to zawsze dobra wiadomość dla konsumentów.