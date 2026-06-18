InPost zwija interes. Ta usługa okazała się porażką

Nie każdy pomysł InPostu kończy się spektakularnym sukcesem (choć – uczciwie trzeba przyznać – że większość daje radę). Ta sztuka nie udała się usłudze InPost Fresh, dlatego też podjęto decyzję o jej wycofaniu. I to wraz z końcem tego miesiąca.

Koniec usługi InPost Fresh – od lipca 2026 roku nie zamówisz jedzenia

Oficjalnie ogłoszono, że usługa InPost Fresh zostanie wyłączona po 30 czerwca 2026 roku. Od 1 lipca 2026 roku nie będzie już możliwości składania zamówień, a dostęp do aplikacji – na przykład celem dokonania zwrotu czy reklamacji – będzie możliwy do 1 września 2026 roku. Operator podkreśla, że użytkownikom nadal przysługują wszystkie prawa konsumenckie.

I tak oto – po pięciu latach – historia dobiega końca. Przypomnę bowiem, że usługa InPost Fresh wystartowała w lipcu 2021 roku. Początkowo była dostępna wyłącznie w Warszawie, ale w październiku 2022 roku odbył się pełnowymiarowy debiut InPost Fresh, dzięki czemu możliwość wygodnego zamawiania jedzenia i podstawowych artykułów domowych stała się dostępna dla wszystkich mieszkańców Polski.

źródło: InPost

W maju 2023 roku (zarządzający polskim gigantem logistycznym) Rafał Brzoska przyznał, że usługa InPost Fresh nie cieszy się tak dużym zainteresowaniem jak oczekiwano. Wygląda na to, że niewiele się w tej kwestii zmieniło, skoro za rozsądną decyzję uznano tę o wyłączeniu tej opcji.

Przypuszczam, że przyłożył się do tego intensywny rozwój usług opierających się na lokalnych zakupach i dostawach – takich jak Glovo czy Wolt. Zapewniają wszak podobny poziom wygody, a produkty często docierają do klienta po niespełna godzinie.

Komunikat o wyłączeniu usługi InPost Fresh (screen: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

InPost ma też dobre wieści

Jedne usługi i funkcje znikają, inne się pojawiają. Na początku tego tygodnia ogłoszono, że już niebawem w aplikacji InPost Mobile w pełnym wymiarze udostępniony zostanie asystent AI. Ma postać żółtego pieska, który wabi się Von Halsky, a jego zadanie polega na pomaganiu podczas poszukiwania produktów, ich porównywania oraz łowienia okazji.

W maju 2026 roku natomiast InPost wprowadził do sprzedaży walizkę podróżną idealnie dopasowaną do Paczkomatu. Może stanowić alternatywę dla drogich nadań bagażu na lotniskach. Istnieje możliwość wysłania jej pomiędzy kilkoma europejskimi krajami (to między innymi Francja, Hiszpania i Włochy) – koszt przesyłki wynosi zaledwie 54,99 złotych.