Google pokazało nowy głośnik. To pierwsze takie urządzenie na rynku

Nowy głośnik Google Home Speaker można nazwać pierwszym przedstawicielem gatunku. W założeniach rozmowa ma być jeszcze bardziej naturalna, a odpowiedzi bardziej złożone.

Głośnik Google Home Speaker napędzany Gemini

Konferencja Google I/O 2026 była poświęcona Gemini i sztucznej inteligencji. Nie powinno to być dla nikogo zaskoczeniem, bowiem firma z Mountain View od dłuższego czasu z wysokim priorytetem traktuje AI, co widać w licznych ogłaszanych zmianach i nowościach. Dotyczy to też urządzeń smart home – rok temu poznaliśmy Gemini for Home, czyli zapowiedź wdrożenia chatbota na m.in. inteligentne głośniki.

Natomiast teraz zadebiutował nowy głośnik Google Home Speaker, czyli pierwsze urządzenie stworzone z myślą o Gemini for Home. Amerykanie podkreślają, że oferuje on zaawansowane rozumienie języka naturalnego. Dodatkowo Gemini ma dostosowywać się do sposobu mówienia użytkownika, co ma przekładać się na bardziej intuicyjną obsługę.

Asystent głosowy, oparty na Gemini, oferuje 10 naturalnie brzmiących głosów. Można go poprosić – przykładowo – o zgaszenie wszystkich świateł w domu z wyjątkiem konkretnej lampki. Zrozumie też wiele poleceń wydanych jedno po drugim, zaakceptuje dodane po chwili poprawki, a złożone pytania mają nie stanowić jakiegokolwiek problemu. Nie ma też konieczności powtarzania za każdym razem komendy Ok Google, bowiem mikrofon pozostaje włączony przez chwilę po udzieleniu odpowiedzi.

Google Home Speaker (fot. Google)

Ponadto, w ramach płatnej subskrypcji Google Home Premium, użytkownicy mogą korzystać z Gemini Live. Do tego dochodzi analiza obrazu z domowych kamer z funkcją przeglądania historii zarejestrowanych zdarzeń, a także Gemini może generować podsumowania tego, co działo się podczas nieobecności użytkownika w domu.

Co jeszcze oferuje nowy głośnik Google Home Speaker?

Google chwali się, że głośnik został zbudowany w zrównoważony sposób i pokryty jest specjalnie zaprojektowanym materiałem. Uwagę zwraca nowy, podświetlany pierścień, który delikatnie sygnalizuje, kiedy głośnik słucha i odpowiada. Zaletą ma być przełącznik pozwalający na szybkie wyciszenie mikrofonu.

Google Home Speaker (fot. Google)

Urządzenie ma zapewniać wysokiej jakości dźwięk, zarówno w trakcie słuchania muzyki, jak i podcastów. Do tego dochodzi współpraca z Google TV Streamer, z którym można sparować maksymalnie dwa głośniki.

Google Home Speaker jest już oferowany w przedsprzedaży w USA. Natomiast do regularnej sprzedaży trafi 25 czerwca w cenie 99,99 dolarów (równowartość około 370 złotych).