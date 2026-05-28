Takiej nowości InPostu nikt się nie spodziewał. Ułatwi podróżowanie

Do oferty oficjalnego sklepu internetowego InPost Out Of The Box dołączyła rewelacyjna nowość, idealnie dopasowana do Paczkomatu. Przyda się, jeśli chcesz ułatwić sobie podróżowanie.

Ta nowość InPostu ułatwi podróżowanie

Rafał Brzoska w mediach społecznościowych zaprezentował nowy pomysł InPostu. Mowa tutaj o walizce idealnie dopasowanej do największej skrytki Paczkomatu (gabaryt C), dzięki czemu dokładnie wypełnia dostępne miejsce.

Zamysł jest naprawdę świetny – pakujesz bagaż przed wyjazdem, nadajesz go, a po dotarciu na miejsce podróży odbierasz w Paczkomacie. To koniec z ciągnięciem za sobą ciężkiej walizki czy stresowaniem się, że nie zostanie zaakceptowana na lotnisku i konieczne będzie wniesienie dodatkowej opłaty za zbyt duży bagaż albo o to, czy nie zostanie zagubiona w trakcie podróży.

Walizka InPost Parcel Suitcase (źródło: InPost)

W praktyce InPost Parcel Suitcase oferuje pojemność 56 litrów i mierzy 35 x 37 x 59 centymetrów, podczas gdy wymiary skrytki w gabarycie C to 41 x 38 x 64 centymetry (maksymalna masa do 25 kilogramów). Walizkę wykonano z czystego polikarbonu (100% PC) wpływającego na odporność, zarysowania czy wgniecenia. Poza tym, że polikarbon jest odporny, cechuje się też lekkością, co sprawia, że cała walizka waży 2,5 kilograma.

Kółka do walizki InPost Parcel Suitcase (źródło: InPost)

Ponadto walizkę wyposażono w regulowaną rączkę, cztery zwrotne kółka z możliwością wypięcia i schowania do dołączonego w zestawie worka, aby spakować je do walizki. Z zewnątrz walizka jest dość minimalistyczna, czarna z napisem Pack yourself into Paczkomat oraz piktogramem Paczkomatu. Warto też wspomnieć, że walizka jest chroniona zamkiem szyfrowym, który można otworzyć kombinacją czterech cyfr.

Walizka InPostu idealna do Paczkomatu – ma jeden spory minus

Jest jednak jeden minus, a mianowicie – cena walizki. InPost Parcel Suitcase kosztuje 320 złotych i można zamówić ją przez sklep Out Of The Box. Media rozpisują się, że to spory koszt jak za zwyczajną walizkę, gdyż faktycznie na rynku można kupić sporo tańsze walizki znanych firm. Trudno jednak znaleźć tak idealnie dopasowany produkt, który w pełni wykorzystałby miejsce dostępne w dużej skrytce Paczkomatu.

Jednocześnie warto wspomnieć, że samo wykupienie dodatkowego bagażu na lotnisku może kosztować nawet ponad 300 złotych, czyli niemalże tyle samo, co walizka, która znajdzie zastosowanie podczas wielu podróży. Ponadto istnieje ryzyko zniszczenia walizki na lotnisku, a sporadycznie może dojść nawet do jej zagubienia.

InPost deklaruje, że szacowany termin doręczenia zależny jest od kraju nadania i zwykle wynosi od 3 do 5 dni roboczych. Obecnie paczki można nadawać do Paczkomatów ulokowanych w siedmiu krajach Europy, takich jak Belgia, Francja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Portugalia, Włochy. Koszt nadania przesyłki wynosi 54,99 złotych.