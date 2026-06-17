Dla tej kamery nie ma martwych pól. Nikt i nic się przed nią nie ukryje

Na polskim rynku zadebiutowała nowa kamera, która nie zna takiego pojęcia jak martwe pole. Dzięki czujnikom podczerwieni urządzenie wyłapuje ruch, nawet jeśli obiektyw skierowany jest w innym kierunku.

Martwe pola dla tej kamery nie istnieją

Rynek monitoringu domowego w Polsce w ostatnim czasie dość mocno się rozszerza. W grudniu 2025 roku przedstawiliśmy model Mercusys MC510 2K ze zdolnością obracania się o 360 stopni w poziomie i pochylania w zakresie 90 stopni. Z kolei na początku czerwca 2026 roku zaanonsowano nowe modele z serii Reolink OMVI. Teraz do grona kamer dołącza model Reolink Floodlight Series F850W.

Urządzenie zostało wyposażone w ruchomą głowicę z podwójnym obiektywem obsługującym funkcję przybliżania. Sprzęt ten oferuje rozdzielczość 4K oraz pokrycie w 355 stopniach w poziomie i 110 stopniach w pionie. Producent deklaruje, że Floodlight Series F850W jest w stanie wykrywać ruch w zakresie 270 stopni poza swoim polem widzenia, a następnie automatycznie śledzić osobę lub ruchomy obiekt. Jest to możliwe dzięki wyposażeniu kamery w trzy pasywne czujniki podczerwieni działające w zakresie do 10 metrów.

Ponadto kamera Reolink Floodlight Series F850W ma dwa zintegrowane reflektory o maksymalnej jasności 3000 lumenów z możliwością regulacji intensywności światła i temperatury barwowej. Dzięki temu nawet nagrania rejestrowane nocą są wyraźne i kolorowe.

Firma wspomina, że kamera korzysta też z systemu wyszukiwania opartego na sztucznej inteligencji ReoNeura. Opcja ta działa lokalnie bez konieczności opłacania subskrypcji. Floodlight Series F850W oferuje również funkcję audio, pozwalającą na płynne prowadzenie rozmowy z osobami znajdującymi się w pobliżu kamery.

Nowość Reolink obsługuje łączność Wi-Fi 6 oraz lokalny zapis bez abonamentu. Użytkownik na smartfon otrzymuje powiadomienia m.in. o wykryciu ludzi, zwierząt lub pojazdów, a także – po przeprowadzeniu inteligentnej analizy – wiadomości o różnych istotnych zdarzeniach. Warto wspomnieć, że kamera spełnia normy klasy IP66, więc można bez obaw stosować ją na zewnątrz.

Reolink Floodlight Series F850W (źródło: Reolink)

Kamera Reolink Floodlight Series F850W – dostępność, cena i promocja na start

Nowa kamera Reolink Floodlight Series F850W zadebiutowała już na polskim rynku i można ją kupić w największych sieciach handlowych. Cenę sprzętu ustalono na 899 złotych, jednak z okazji premiery do 30 czerwca 2026 roku model ten można kupić za 629 złotych.