Romantyczna kolacja albo kinowy wieczór w domu? Nowości Philips Hue pomogą stworzyć idealną atmosferę

Lubisz romantyczne kolacje w domu albo kinowe wieczory na kanapie? Te nowości Philips Hue pomogą Ci dostosować nastrój do potrzeb danej chwili.

Nowe lampy Philips Hue Play poprawią domowy nastrój

Philps Hue – marka oferująca inteligentne systemy oświetleniowe należąca do Signify – zaprezentowała szereg nowych urządzeń. Firma uzupełnia portfolio smart lamp o trzy produkty, takie jak lampa stołowa Philips Hue Play White and Color Gradient, kompaktowa lampa podłogowa Philips Hue Play White and Color Gradient oraz duża lampa podłogowa Philips Hue Play White and Color Gradient Extra.

Jak twierdzi producent – modele z serii Play to uzupełnienie systemu Hue Entertainment. Połączenie urządzeń w jeden system wraz z telewizorem pozwala na rozszerzenie świateł dopasowanych do obrazu poza ramy ekranu TV. Dzięki temu oglądanie filmów, seriali czy sportowych zmagań staje się bardziej immersyjne.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że Philips Hue zaanonsowało niedawno funkcję Sports Live, z pomocą której oglądanie Mistrzostw Świata 2026 ma być jeszcze bardziej wciągające.

Nowe lampy z serii Play są kompatybilne z Hue Play HDMI Sync Box i aplikacją Philips Hue Sync, dzięki czemu można łatwo sparować je z innymi produktami oświetleniowymi oraz muzyką.

Philips Hue odświeża żarówki świeczki i linię przełączników ściennych

Signify odświeża także żarówki świeczki, które po aktualizacji oferują pełne spektrum światła dziennego i szeroki zakres temperatury barwowej. Producent deklaruje, że urządzenia te precyzyjnie naśladują naturalne światło słoneczne. Użytkownicy samodzielnie mogą ustawiać ciepłe tony, przypominające światło świec, co idealnie sprawdzi się wieczorami, a także nieco jaśniejsze na czas pracy czy nauki. Dodatkowo unowocześnione żarówki oferują funkcję płynnego ściemniania oraz są kompatybilne ze standardem inteligentnego domu Matter.

Żarówka świeca Philips Hue (źródło: Signify)

Philips Hue ma też nowości dla fanów smart home. W ofercie debiutują nowe moduły przełącznika ściennego i przełącznika do lamp tradycyjnych z regulacją jasności. Dzięki nim możliwe jest zintegrowanie już istniejących, nieinteligentnych urządzeń, aby uczynić je bardziej nowoczesnymi. Użytkownicy mogą zaprogramować oświetlenie i ustawić przełącznik ścienny tak, aby np. pozwalał aktywować sceny świetlne.

Przełącznik ścienny Philips Hue (źródło: Signify)

Dodatkowo oferta uzupełniana jest o przewodowy moduł do przełączników ściennych dla świateł Philips Hue. Jego główną zaletą jest podłączenie do stałego zasilania sieciowego, dzięki czemu nie jest konieczna wymiana baterii.

Wszystkie nowości Philips Hue mają trafić na polski rynek jeszcze w czerwcu 2026 roku. Sprzedaż rozpocznie się w oficjalnym sklepie producenta oraz u wybranych partnerów handlowych.