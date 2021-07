Rusza InPost Fresh. Dostawy zakupów spożywczych pod drzwi, ale na razie tylko w Warszawie

InPost to nie tylko Paczkomaty. Grupa Interger, do której należy firma, prowadzi testy różnych usług w ramach swojej ogromnej struktury logistycznej. Jednym z eksperymentów jest InPost Fresh, czyli aplikacja umożliwiająca zamawianie produktów spożywczych z dostawą do domu.

InPost Fresh to kolejna usługa dostawy produktów do domu

W ciągu ostatniego roku wiele firm logistycznych i nie tylko, postanowiło rozszerzyć swoje usługi o dostarczanie zakupów wprost pod drzwi kupujących. Dołącza do nich InPost, który znany jest głównie z sieci Paczkomatów oraz przesyłek kurierskich. W aplikacji InPost Fresh, powstałej przy współpracy z siecią Marko Polska, można już dokonywać zamówień produktów spożywczych i przemysłowych z opcją dostawy. Jak na razie, taka opcja dostępna jest wyłącznie w Warszawie.

Po zamówieniu produktów, są one kompletowane i – w zależności od wybranego przez nas terminu dostawy – mogą być u nas nawet w godzinę, jeszcze tego samego dnia lub o czasie ustalonym przez nas w aplikacji. Zakupy będą przewożone transportem InPost. Co ciekawe, kurierzy mają zapewnić kontrolowaną temperaturę podczas dostarczania produktów. Czy to oznacza, że da się zamówić także lody i liczyć na to, że się nie roztopią? ;)

Usługa z potencjałem na rozwój

Rafał Brzoska, szef Grupy Integer oraz InPostu, podał na swoim profilu w serwisie LinkedIn, że aktualnie aplikacja InPost Fresh oraz proces dostawy produktów w Warszawie są „testowane i szlifowane”. Zamiarem firmy jest rozszerzyć nową usługę na kolejne miasta w Polsce.

To zupełnie nowy rozdział dla nas-do tej pory byliśmy dostawcą usług dla ecommerce, a w tej chwili sami stajemy się jego częścią! Dziękuję całemu #teaminpost za wytężoną pracę nad tym projektem! Rafał Brzoska, CEO Grupy Integer

Jeśli mieszkamy w Warszawie, możemy sprawdzić aplikację InPost Fresh – znajduje się już ona w sklepach Google Play oraz App Store. Zapewne wkrótce, kiedy testy w Stolicy przebiegną zgodnie z planem, aplikację będziemy mogli wykorzystać także w innych miastach, w których stoją markety Makro.