Rozszerzona rzeczywistość na sterydach. Te technologie mogą namieszać

Qualcomm ogłosił platformę Snapdragon Reality Elite, która napędzi rozszerzoną rzeczywistość. Trafi na pokład nowych okularów Xreal i nie tylko.

Snapdragon Reality Elite – platforma stworzona z myślą o rozszerzonej rzeczywistości i AI

Nowy układ, w porównaniu do Snapdragona XR2+ Gen 2, ma charakteryzować się do 60% wyższą wydajnością GPU, do 30% wyższą wydajnością CPU i do 160% wyższą wydajnością NPU. Dzięki temu deweloperzy będą mogli tworzyć bardziej złożone oprogramowanie, a użytkownicy otrzymają lepsze wrażenia podczas korzystania ze sprzętu oferującego rozszerzoną rzeczywistość.

Platforma obsługuje obraz o rozdzielczości do 4,4K na oko przy 90 klatkach na sekundę, a także oferuje bardziej naturalny sposób łączenia treści cyfrowych z rzeczywistością. Qualcomm chwali się też usprawnieniami w zakresie efektywności energetycznej – nawet o 20% dłuższy czas pracy baterii przy tym samym obciążeniu i nawet o 12 stopni Celsjusza mniej w tych samych zadaniach.

Do tego dochodzi blok Engine for Visual Analytics (EVA), który ma zapewnić sprzętową akcelerację wymagających zadań z zakresu przetwarzania obrazu. Udoskonala on takie funkcje, jak szacowanie głębi, a także śledzenie głowy i dłoni. Z dużym priorytetem potraktowano też AI. System Snapdragon Reality Elite oferuje przetwarzanie AI na poziomie 48 TOPS i może obsługiwać duże modele wizyjne (LVM) i duże modele językowe (LLM) bezpośrednio na urządzeniu.

źródło: Qualcomm

Snapdragon Reality Elite ma znaleźć zastosowanie w różnych urządzeniach – takich jak m.in. okulary, gogle, a także sprzęt typu „wszystko w jednym”. Co więcej, nie jest to zapowiedź odległej przyszłości, ale urządzenia, które już niebawem trafią do sprzedaży – np. Project Aura firmy Xreal.

Qualcomm przedstawił też program Snapdragon Start, który ma ułatwić produkcję inteligentnych okularów, dostarczając zestaw gotowych modułów sprzętowych. Oczywiście są to rozwiązania oparte na technologiach firmy.

Xreal oficjalnie zaprezentowało okulary z Android XR

W 2024 roku został pokazany Android XR, czyli oprogramowanie dla urządzeń rozszerzonej rzeczywistości. Z kolei w 2025 roku Google zapowiedziało nowe funkcje w Android XR. Tym razem jednak nie będziemy mówić o oprogramowaniu, ale o urządzeniu, które wykorzysta pomysły Google.

źródło: Xreal

Firma Xreal pokazała okulary Aura, które były rozwijane pod nazwą Project Aura. Urządzenie działa pod kontrolą Android XR, ma układ Snapdragon Reality Elite, oferuje pole widzenia 70 stopni, a także funkcję śledzenia dłoni.

Sprzęt, gdy pod uwagę weźmiemy jeszcze jego wymiary, zapowiada się naprawdę obiecująco. Cena nie jest jednak jeszcze znana, ale ma nie przekroczyć 1500 dolarów bez uwzględnienia podatków. Okulary w wybranych krajach pojawią się jesienią tego roku.