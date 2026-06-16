17 milionów użytkowników aplikacji InPostu zyska dostęp do rewolucyjnej funkcji

Firma kierowana przez Rafała Brzoskę testowała tę funkcję w aplikacji InPost Mobile od kilku miesięcy. Od dziś zacznie być w końcu oficjalnie udostępniana wszystkim użytkownikom tego programu.

Asystent AI Von Halsky w aplikacji InPost Mobile wkrótce będzie dostępny dla wszystkich użytkowników

W marcu 2026 roku InPost zapowiedział, że w aplikacji InPost Mobile pojawi się asystent AI o postaci żółtego pieska i imieniu Von Halsky, który ma pomagać znaleźć najlepsze oferty na poszukiwane produkty, ale też inspiracje i promocje. Do tej pory mogli z niego korzystać jednak wyłącznie wybrani użytkownicy. Firma podaje, że do testów zgłosiło się ponad pół miliona osób, aczkolwiek aktywnie używało go znacznie mniej, bo kilkadziesiąt tysięcy.

Dziś jednak ogłoszono, że z jego pomocy wkrótce będzie mógł skorzystać już każdy z 17 milionów użytkowników aplikacji InPost Mobile. Równocześnie zaznaczono, że pomimo szerokiego udostępnienia, Asystent Zakupowy AI Von Halsky wciąż znajduje się w fazie beta, w związku z czym należy mieć z tyłu głowy, że nie zawsze może działać zgodnie z oczekiwaniami.

W związku z szerokim udostępnieniem asystenta AI w aplikacji InPost Mobile, została ona nieco odświeżona. Zmieniono wygląd ekranu głównego, na którym umieszczono (wyeksponowany) skrót służący do uruchomienia Von Halskiego oraz do sekcji o nazwie Okazje, gdzie znajdą się aktualne inspiracje zakupowe, kupony i promocje od sklepów partnerskich.

Asystent AI Von Halsky w aplikacji InPost Mobile dostępny dla wszystkich użytkowników (źródło: InPost)

Do czego służy Asystent Zakupowy AI Von Halsky w aplikacji InPost Mobile?

InPost zapewnia, że jego uroczo wyglądający asystent AI znajdzie poszukiwany produkt, i to nawet wtedy, gdy użytkownik nie zna jego dokładnej nazwy albo chce zacząć od inspiracji. Ponadto porówna parametry i oferty oraz sprawdzi recenzje. Ma również pomóc znaleźć dostępne okazje i promocje na dany produkt.

Trzeba jednak zaznaczyć, że Asystent Zakupowy AI Von Halsky nie przeszukuje całego internetu wzdłuż i wszerz, a bierze jedynie pod uwagę oferty i promocje sklepów, które dokonały integracji. W marcu 2026 roku InPost zapewniał, że zainteresowanie tym jest bardzo duże – wyraziły je m.in. sklepy Bonito, Komputronik, Lancerto, Modivo, RTV Euro AGD, Sferis, Super-Pharm i x-kom.

Krok InPostu może wywołać wstrząs na rynku e-commerce, ponieważ wiele osób może ograniczyć swoje poszukiwania do aplikacji InPost Mobile, na czym straci przede wszystkim Allegro, ale też inne platformy o podobnym profilu działalności, czyli m.in. Erli.

InPost daje solidny argument, żeby korzystać z pomocy Von Halskiego

Asystent Zakupowy AI Von Halsky obsługuje zarówno polecenia tekstowe, jak i głosowe, a ponadto uczy się preferencji użytkownika, więc z każdym kolejnym wyszukiwaniem powinien proponować lepiej dopasowane produkty i okazje. Możliwe jest też zapisywanie ofert do ulubionych.

Do końca sierpnia 2026 roku zakupy, wykonane z pomocą Von Halskiego, zostaną dostarczone za darmo, aczkolwiek wymagana jest minimalna kwota zamówienia – 49 złotych dla dostawy do Paczkomatu i 99 złotych dla dostawy kurierem (maksymalna waga przesyłki to 30 kg). Darmowy będzie również zwrot.