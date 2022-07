Smartfony nie są zbyt popularne wśród seniorów, podobnie jak inne, nowoczesne technologie

Macie babcię i/lub dziadka? A może Wasz rodzic ma już 60+ lat? Z dużym prawdopodobieństwem posiada telefon, ale już z dużo mniejszym smartfon. Tak bowiem wynika z najnowszego, ogólnopolskiego badania, które ujawniło również, że seniorzy rzadko korzystają z laptopa bądź notebooka i innych, nowoczesnych technologii.

Smartfon to najlepszy telefon dla seniora

Z mojej, całkowicie subiektywnej perspektywy klasyczne telefony z klawiaturą, w tym tzw. telefony dla seniorów to urządzenia, których nie powinno się dawać osobom starszym. Szczególnie te ostatnie są wyjątkowo trudne w obsłudze – wielkie ikony mają sprawić, że użytkownik, który najczęściej ma kłopoty ze wzrokiem, nie będzie miał problemu z rozpoznaniem, do czego służy dana opcja.

Z moich obserwacji wynika jednak, że jest inaczej. Przez moje ręce przewinęło się przynajmniej kilka tzw. telefonów dla seniorów i zawsze miałem ogromne trudności, żeby swobodnie się nimi posługiwać. A za każdym razem przychodziła z nim do mnie osoba, która już totalnie „nie ogarniała” tego urządzenia. Właśnie dlatego uważam, że dla osoby starszej zdecydowanie lepszym wyborem jest smartfon.

Już to kiedyś mówiłem, ale swego czasu uznałem, że moja rodzicielka, która jeszcze wtedy nie miała 60+, ale do tamtej pory korzystała z „nieinteligentnych” telefonów komórkowych, powinna zacząć używać smartfona. Stwierdziłem, że najlepszym wyborem będzie Lumia 650 z systemem Windows 10 Mobile, ponieważ oferuje wygodny interfejs z dużymi kafelkami, więc będzie łatwiejsza w obsłudze niż model z Androidem.

Cóż, bardzo się pomyliłem – mniej niż po roku przesiadła się na Huawei P8 Lite i nawet nie korzysta z trybu prostego, tylko używa smartfona (w międzyczasie wymieniliśmy go na nowszy, też z Androidem) jak ja, czyli bez żadnych ułatwień (choć z dużo większą czcionką, bo wiadomo, że wzrok już nie najlepszy).

Seniorzy mają telefony komórkowe, ale rzadko są to smartfony

Z mojego doświadczenia i obserwacji wynika, że smartfon to najlepszy telefon dla seniora, choć nazywanie osób 60+ seniorami moim zdaniem jest krzywdzące, ale przynajmniej na razie tak jest, być może dlatego, że kobiety mogą przejść na emeryturę właśnie w wieku 60 lat. I mimo że smartfony z Androidem i iOS oferują ułatwienia dla osób starszych, wciąż niewiele z nich korzysta.

Według badania, przeprowadzonego przez Krajowy Instytut Mediów, blisko 80% Polaków w wieku 65+ używa telefonu komórkowego, ale aż 45,4% z nich klasycznego z klawiaturą i niewielkim ekranem, a tylko 33,4% smartfona. Dla porównania, ze smartfona korzysta 75,2% ogółu Polaków w wieku 4+. Jeszcze gorzej jest, jeśli chodzi o laptopy i notebooki – tego typu urządzeń używa jedynie 13,8% seniorów, podczas gdy 56,2% Polaków w wieku 4+ ogółem.

Seniorzy najczęściej korzystają zaś z telewizora – robi to aż 92,3% Polaków w wieku 65+, aczkolwiek najczęściej posiadają płaski odbiornik bez dostępu do internetu (71%). Z drugiej strony niewielu seniorów korzysta z serwisów VoD – w ciągu 30 dni poprzedzających badanie zrobiło to zaledwie 4,8%. Nieco częściej, choć wciąż bardzo rzadko, seniorzy zaglądali na YouTube (13,7%).

Dane dotyczące korzystania przez seniorów z urządzeń do odbioru mediów dowodzą, że poziom użytkowania nowoczesnych sprzętów jest niski. Może to skutkować obniżeniem poziomu życia związanym z ograniczeniem dostępu do kultury, usług itp. Umiejętność korzystania z nowych mediów coraz bardziej determinuje funkcjonowanie w zdigitalizowanym społeczeństwie. Osoby starsze często nie potrafią się zaadaptować, doświadczając wykluczenia cyfrowego. Przyczyną może być utrudniony dostęp do najnowocześniejszych urządzeń i technologii z powodów ekonomicznych. Maja Kurzelewska, Dyrektor Departamentu Badan i Analiz w KIM

Muszę przyznać, że wyniki tego badania szczerze mnie zasmuciły, ale z drugiej strony też nie zaskoczyły. Wystarczy się rozejrzeć, żeby zobaczyć, że seniorzy faktycznie są na bakier z nowoczesnymi technologiami i raczej niechętnie się do nich przekonują, na przykład biorąc udział w bezpłatnych kursach zwiększających kompetencje.