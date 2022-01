Zbliża się dzień babci (21 stycznia) i dzień dziadka (22 stycznia). Telefon może być dobrym pomysłem na prezent dla ukochanych dziadków. Właśnie z takiego założenia wyszła marka myPhone, która ogłosiła dziś, że wprowadza do sprzedaży telefon dla seniora myPhone Halo A.

myPhone Halo A to nowy, niedrogi telefon dla seniora

Nie brakuje seniorów, którzy korzystają na co dzień ze smartfonów i doskonale sobie z nimi radzą. Jednocześnie wiele starszych osób woli jednak klasyczne komórki z mniejszym wyświetlaczem i fizyczną klawiaturą alfanumeryczną. Taki właśnie jest nowy myPhone Halo A – niewielki, bo ma wymiary 113,5×52,8×13,3 mm, a także lekki, gdyż jego waga wynosi zaledwie 73 gramy.



telefon dla seniora myPhone Halo A (źródło: mPTech)

Urządzenie wyposażono w kolorowy ekran o przekątnej 1,77 cala, który wyświetla wszystkie potrzebne informacje w czytelny sposób dzięki dużej czcionce – w przypadku seniorów jest to bardzo ważne, ponieważ większość osób w podeszłym wieku ma problemy ze wzrokiem i jednocześnie nie zawsze ma możliwość, aby za każdym razem poprosić kogoś o pomoc (bo na przykład mieszka sama lub z niewiele młodszym bądź jeszcze starszym małżonkiem).

Pod ekranem znajdują się duże i czytelne klawisze, w tym zielona i czerwona słuchawka. Na tyle umieszczono natomiast przycisk SOS, który może się przydać w nagłych sytuacjach, wymagających pomocy innej osoby – po wciśnięciu go automatycznie zostanie nawiązane połączenie lub wysłana wiadomość z prośbą o kontakt/pomoc do zaprogramowanego wcześniej numeru.

Mimo że myPhone Halo A to telefon dla seniora, to oferuje również aparat fotograficzny, którym można wykonywać zdjęcia dzieci i wnuków oraz innych bliskich sercu osób. Ponadto urządzenie ma wbudowane radio FM i latarkę oraz dwa sloty na kartę SIM, co umożliwia korzystanie z dwóch numerów telefonu.



telefon dla seniora myPhone Halo A (źródło: mPTech)

Według deklaracji producenta, ten telefon dla seniora będzie działał w trybie czuwania do 120 godzin lub pozwoli na prowadzenie rozmów głosowych przez nawet 4,5 godziny. Bateria ma pojemność 800 mAh.

myPhone Halo A jest już dostępny w sprzedaży – można go kupić za 79 złotych m.in. w oficjalnym sklepie internetowych mPTech.