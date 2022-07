Nagrody za granie? PlayStation Stars to nowy program lojalnościowy Sony

System trofeów i osiągnięć pokazał dobitnie, że gracze lubią gonić za marchewką na kiju. Choć przyzwyczailiśmy się już do olimpijskich pucharków, wkrótce nagrody mogą nabrać nieco bardziej realnych kształtów – na przykład dodatkowych funduszy do wydania w PlayStation Store.

Czym jest PlayStation Stars?

Cóż kryje się pod enigmatyczną nazwą PlayStation Stars? Zupełnie nowy program lojalnościowy, który ma zaangażować graczy do częstszego spędzania czasu z konsolami. Na początek ważna informacja: uczestnictwo w PlayStation Stars będzie całkowicie darmowe, a dodatkowymi benefitami zostaną objęci subskrybenci PlayStation Plus.

Program lojalnościowy wystartuje pod koniec 2022 roku i przewiduje różne typy aktywności, za jakie gracze mogą zdobyć nagrody. Monthly Check-in to nic innego, jak comiesięczne uruchomienie dowolnej gry. Więcej prestiżu osiągniemy jednak wygrywając specjalne turnieje, zdobywając konkretne trofea w grach czy też szybko osiągając platynowe trofeum przy okazji dużych premier.

Uczestnicy PlayStation Stars będą w powyższy sposób zdobywać punkty, które mogą zostać później wymienione na fundusze do wydania w PlayStation Store. Subskrybenci Plusa będą dodatkowo otrzymywać punkty za każdy dokonany zakup – tak, jak to działa od lat w przypadku sprzętów i gier Nintendo. Program przewiduje również otrzymywanie cyfrowych dóbr kolekcjonerskich, co brzmi dość niepokojąco, bo jak system oparty o technologię NFT. Obym się jednak mylił!

Czy PlayStation Stars może zadebiutować wraz z premierą God of War: Ragnarok? Czuję taką możliwość w powietrzu

Kto gra dobrze, tego…

Potrafię sobie wyobrazić scenariusz, w którym nagrody z PlayStation Stars zachęcają graczy do sprawnego kończenia zakupionych produkcji. Tak to już z nami jest – lubimy gry kupować, lecz nie do końca je przechodzić. Osiągnięcia i trofea na konsolach są bezwartościowe, a wizja kuponu na 50 złotych do wykorzystania w PlayStation Store z pewnością podziałałaby tu jako skuteczniejsza motywacja do ukończenia gry.

Czy to jest dobry pomysł? Na pewno dla Sony, które chce zmaksymalizować zaangażowanie graczy na swoich platformach. Obawiam się jednak, że gracze mogą przez to zapomnieć o podstawowym zastosowaniu gier jako medium. Te mają przede wszystkim odprężać po ciężkiej pracy, zapewniać dobrą zabawę i niezapomniane przeżycia.

Trofea, nagrody, osiągnięcia – to zdecydowanie zbędne dodatki, którymi korporacje próbują zamydlić oczy graczom.