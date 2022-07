iOS 16 zapewni specjalny tryb ekstremalnej ochrony danych. Android tego nie ma

Wśród zalet iPhone’ów, a także innych urządzeń z logo nadgryzionego jabłka, wymienia się zapewniany przez nie wysoki poziom bezpieczeństwa. Nowy iOS 16 przyniesie funkcję, która ma sprawić, że użytkownicy otrzymają coś na wzór „sejfu”, mającego wznieść zabezpieczenia na jeszcze wyższy, nieosiągalny dla większości konkurencji poziom.

Nowa inicjatywa ma na celu ochronę użytkowników przed „wyrafinowanymi zagrożeniami cyfrowymi”, jak Pegasus

Ochrona będzie jednak opcjonalna dla bardzo niewielkiej liczby użytkowników

Lockdown Mode trafi do iOS 16, iPadOS 16 i macOS Ventura

Z artykułu dowiesz się, jak będzie działał nowy tryb ochronny

Lockdown Mode – specjalny tryb ochrony użytkownika

Firma Tima Cooka poinformowała o podjęciu inicjatywy, mającej na celu ochronę użytkowników, którzy mogą być celem niektórych z najbardziej wyrafinowanych zagrożeń cyfrowych. Apple jako przykład podaje ataki przeprowadzane przez prywatne firmy, które zajmują się opracowywaniem narzędzi szpiegujących, często kupowanych przez państwa. Jeśli właśnie pomyśleliście o Pegasusie, to jak najbardziej wpadliście na dobry trop.

Co ciekawe, Apple określa nową funkcję jako ekstremalną, opcjonalną ochronę dla bardzo niewielkiej liczby użytkowników, którzy stoją w obliczu poważnych, ukierunkowanych zagrożeń, związanych z cyfrowym bezpieczeństwem. Nie jest to więc tryb przeznaczony dla regularnych użytkowników, bowiem im powinna w zupełności wystarczyć standardowa ochrona.

Lockdown Mode trafi do iOS 16, iPadOS 16 i macOS Ventura. Oznacza to, że powinien on zostać udostępniony jesienią tego roku, gdy iOS 16 i reszta nowych systemów operacyjnych w finalnej wersji zostanie wydana na wspierane iUrządzenia.

Jak działa nowy tryb?

Apple wyjaśnia, że aktywacja trybu w iOS 16, iPadOS 16 i macOS Ventura dodatkowo wzmacnia zabezpieczenia urządzeń i wyraźnie ogranicza niektóre funkcje, znacznie zmniejszając potencjalną powierzchnię ataku.

W momencie aktywacji Lockdown Mode użytkownik otrzyma następujące zabezpieczenia:

Wiadomości – większość typów załączników innych niż obrazy jest blokowana. Niektóre funkcje, takie jak podgląd linków, są wyłączone.

Przeglądanie stron internetowych – niektóre złożone technologie internetowe, takie jak kompilacja JavaScript just-in-time (JIT), są wyłączone. Użytkownik może jednak wykluczyć zaufaną witrynę z trybu blokady.

Usługi Apple – przychodzące zaproszenia i zgłoszenia serwisowe, w tym połączenia FaceTime, są blokowane, jeśli użytkownik nie wysłał wcześniej inicjatorowi połączenia lub prośby.

Połączenia przewodowe z komputerem lub akcesorium są blokowane, gdy iPhone jest zablokowany.

Nie można zainstalować profili konfiguracji, a urządzenia nie można zarejestrować w zarządzaniu urządzeniami mobilnymi (MDM).

Funkcja ekstremalnej ochrony pojawiła się już w iOS 16 developer beta 3. Natomiast do wszystkich użytkowników trafi jesienią tego roku. Apple obiecuje, że w przyszłości tryb będzie rozbudowywany o kolejne opcje, aby wznieść ochronę na jeszcze wyższy poziom.