Idealny smartfon do taniego abonamentu

Do oferty jednego z producentów dołączył nowy smartfon, który wygląda na idealnego kandydata do sprzedaży wraz z tanim abonamentem. Dla wielu klientów będzie odpowiedni.

Takie smartfony idealnie pasują do tanich abonamentów

Operatorzy w Polsce oferują różne abonamenty. Dostępne są też oferty, na które składają się tani abonament i tani smartfon, a łączna opłata miesięczna wynosi około 60 złotych. Nowy smartfon Honor X7d 5G idealnie nadaje się do takiego zestawu. Szczególnie że ma kilka argumentów, które mogą przekonać do jego zakupu.

To przede wszystkim akumulator o pojemności aż 6500 mAh, który powinien zapewnić nawet kilka dni działania w przypadku osób, które nie korzystają intensywnie ze smartfona. A gdy już przyjdzie pora go naładować, to będzie to można zrobić (dość) szybko z mocą 35 W (pod warunkiem posiadania odpowiedniej ładowarki).

Wśród mocnych stron tego modelu można wymienić również głośniki z funkcją zwiększenia głośności do 400%. Nie jest tajemnicą, że tanie smartfony często kupują osoby starsze i dla nich taka opcja na pewno będzie atrakcyjna. Podobnie jak duża ilość pamięci wbudowanej (128 GB) i odporność wysokiej klasy (IP65).

Honor X7d 5G (źródło: Honor)

Zaletą urządzenia są ponadto moduł NFC i dodatkowy klawisz na lewej krawędzi do uruchamiania często używanych funkcji oraz opcji AI (odpowiednio po krótkim wciśnięciu i dłuższym przytrzymaniu), dzięki którym obsługa będzie szybsza i łatwiejsza.

Ponadto smartfon Honor X7d 5G oferuje 6,77-calowy wyświetlacz HD+ 1610×720 pikseli z odświeżaniem 120 Hz, procesor Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3, 6 GB RAM, aparat 5 Mpix (f/2.2) na przodzie i podwójny 50 Mpix (f/1.8) + 2 Mpix (f/2.4) do pomiaru głębi na tyle, czytnik linii papilarnych, dual SIM i fabrycznie zainstalowany system Android 15 z nakładką MagicOS 9.0.

Całe urządzenie ma wymiary 166,89×76,8×8,24 mm i waży 206 gramów oraz występuje w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej Velvet Black i Desert Black (na moje oko jest ona biała, choć nazwa wskazuje na złote odcienie).

Smartfon Honor X7d 5G może trafić do Polski, ale pod inną nazwą

Na stronie, poświęconej temu modelowi, można znaleźć wzmiankę, że będzie on dostępny na rynku również jako Honor 400 Smart. A ona z kolei daje nadzieję na premierę w Polsce, ponieważ Plus sprzedaje smartfon Honor 200 Smart.