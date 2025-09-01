Apple nigdy nie sprzedawało takiego iPhone’a w Polsce. To może się zmienić

Technologia eSIM jest dziś powszechnie dostępna w Polsce, lecz na tę chwilę jest ona alternatywą, a nie jedyną opcją. Może to się jednak zmienić, szczególnie że pierwszy zwiastun już się pojawił.

iPhone bez slotu na kartę SIM w Polsce? To już się dzieje

Aktualnie już większość operatorów w Polsce oferuje eSIM, w tym Orange, Play, Plus i T-Mobile. Największa część użytkowników usług mobilnych wciąż jednak korzysta z fizycznych, plastikowych kart SIM. Powodów tego jest wiele, w tym przyzwyczajenie, brak obsługi eSIM przez posiadane urządzenie czy niewielka uciążliwość, gdyż kartę SIM przenosi się zbyt rzadko, aby uznawać to za niedogodność.

Dziś klienci w Polsce mają wybór, czy chcą korzystać z fizycznej karty SIM, czy z eSIM. Chyba że chcą używać równocześnie dwóch kart SIM, to czasami zmuszeni są do przesiadki na eSIM przynajmniej w przypadku jednego numeru. Sprzedawane w Polsce iPhone’y czy Pixele oferują bowiem dual SIM, ale w konfiguracji SIM + eSIM – nie można włożyć do nich dwóch fizycznych kart SIM.

Niedawno, zupełnie niespodziewanie, w Media Expert pojawił się iPhone 15 128 GB z dual SIM w konfiguracji 2x eSIM, bez slotu na fizyczną kartę SIM. Oznaczono go jako ASIS+, czyli fabrycznie nowe, nieaktywowane urządzenie w profesjonalnym opakowaniu zastępczym, jednak bez oficjalnej obsługi posprzedażowej producenta. W tym przypadku odpowiada za nią Media Expert jako dystrybutor – Apple nie miało z jego sprzedażą nic wspólnego.

iPhone 15 128 GB z dual SIM w wersji 2x eSIM, bez slotu na kartę SIM (źródło: Media Expert)

Nowe informacje wskazują, że Media Expert „przygotowywał teren” pod kolejny krok Apple.

iPhone 17 Air bez slotu na kartę SIM nie tylko w Stanach Zjednoczonych

Apple już od 2022 roku sprzedaje w USA iPhone’y bez slotu na kartę SIM, natomiast w innych krajach smartfony firmy wciąż go mają (w niektórych urządzenia zapewniają nawet dwa sloty na karty SIM, m.in. w Chinach).

To jednak może ulec zmianie, ponieważ wiele wskazuje na to, że iPhone 17 Air prawdopodobnie będzie pierwszym modelem wyłącznie z eSIM, sprzedawanym oficjalnie poza Stanami Zjednoczonymi. Serwis MacRumors otrzymał bowiem informację, że pracownicy autoryzowanych resellerów Apple w Unii Europejskiej muszą ukończyć szkolenie dotyczące iPhone’ów z eSIM.

Jego zdaniem stanowi to potwierdzenie informacji, które pojawiły się już w 2024 roku – według nich Apple miało w 2025 roku „wyeliminować fizyczne karty SIM w większej liczbie krajów”. W przypadku iPhone’a 17 Air ma to być uzasadnione jego smukłością, aczkolwiek – przynajmniej w Chinach – smartfon wciąż powinien mieć slot na SIM (i to nawet dwa).

Niewykluczone, że pozostałe modele z serii iPhone 17 również zostaną pozbawione slotu na kartę SIM na większej liczbie rynków, aczkolwiek najbardziej pewne wydaje się to w przypadku modelu iPhone 17 Air.