Nowe roboty sprzątające LG. Usuną tłuszcz i skryją się pod zlewem

Targi IFA 2025 wprawdzie są jeszcze przed nami, ale firma LG już teraz pochwaliła się nowościami, jakie przygotowała z tej okazji. Wygląda na to, że koreański producent szykuje mocne uderzenie na rynku urządzeń do sprzątania – nowe roboty odkurzająco-mopujące i odkurzacze pionowe zapowiadają się świetnie.
Robot sprzątający z mopem parowym – nowość LG
Obecnie już roboty sprzątające z funkcją sprzątania na mokro są w stanie całkiem nieźle radzić sobie z zaschniętymi plamami po rozlanych płynach. Są jednak też takie zanieczyszczenia, które stanowią zbyt duże wyzwanie – jak chociażby tłuste ślady. Z nimi bez trudu ma uporać się najnowszy robot sprzątający firmy LG, którego nazwy jeszcze nie poznaliśmy. A to dlatego, że zaoferuje innowacyjną funkcję mopowania parowego.
Z pomocą pary – i gorącej wody – mop będzie także czyszczony po zakończonym cyklu sprzątania. Poza tym zaoferuje ponad dwukrotnie większą moc ssania w porównaniu do modeli z ubiegłego roku, a do tego zyska funkcję automatycznego odłączania mopa przed rozpoczęciem sprzątania na dywanach. Nie zabraknie w nim też sztucznej inteligencji, odpowiedzialnej za identyfikację zanieczyszczeń, mebli i przeszkód. Charakterystyczna dla tego modelu będzie również stacja bazowa przypominająca mebel – ot, mini-komódkę.
Firma LG opracowała także stację dokującą dla robotów sprzątających, która będzie przeznaczona do montażu pod zlewem kuchennym – z wyjazdem w linii cokołu. Drzwiczki będą się otwierać i zamykać automatycznie. Takie położenie bazy pozwoli zaś na podłączenie jej do systemu wodno-kanalizacyjnego, a to z kolei umożliwi automatyczne pobieranie i odprowadzanie wody. Oczywiście można też liczyć na odsysanie kurzu.
LG szykuje też nowe odkurzacze pionowe
Pełnej prezentacji obu tych nowości doczekamy się na targach IFA 2025, które startują już 5 września w Berlinie. Podczas tej samej imprezy firma LG pokaże także nowe odkurzacze pionowe. Wśród ich atutów znajdzie się technologia Micro Cyclone, która zapobiegać ma zatykaniu filtrów poprzez sierść czy okruchy.
Jeden z modeli zaoferuje także pracę na mokro, nie tylko szorując podłogi, ale też zbierając rozlane ciecze. Końcówka odkurzacza pionowego z funkcją mycia będzie czyszczona w gorącej wodzie, sterylizowana parą i suszona gorącym powietrzem w stacji bazowej. Poza tym urządzenie wyróżni się jeszcze LED-owym doświetleniem szczotki oraz systemem AI Roller Control, mającym usprawniać prowadzenie po różnych nawierzchniach.
Wszystkie opisane tu urządzenia powstały z myślą o rynku europejskim. Możemy więc spodziewać się ich dostępności także w Polsce. Na szczegóły musimy jednak jeszcze chwilkę zaczekać.