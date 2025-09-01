Nowe roboty sprzątające LG. Usuną tłuszcz i skryją się pod zlewem

Targi IFA 2025 wprawdzie są jeszcze przed nami, ale firma LG już teraz pochwaliła się nowościami, jakie przygotowała z tej okazji. Wygląda na to, że koreański producent szykuje mocne uderzenie na rynku urządzeń do sprzątania – nowe roboty odkurzająco-mopujące i odkurzacze pionowe zapowiadają się świetnie.

Robot sprzątający z mopem parowym – nowość LG

Obecnie już roboty sprzątające z funkcją sprzątania na mokro są w stanie całkiem nieźle radzić sobie z zaschniętymi plamami po rozlanych płynach. Są jednak też takie zanieczyszczenia, które stanowią zbyt duże wyzwanie – jak chociażby tłuste ślady. Z nimi bez trudu ma uporać się najnowszy robot sprzątający firmy LG, którego nazwy jeszcze nie poznaliśmy. A to dlatego, że zaoferuje innowacyjną funkcję mopowania parowego.

Z pomocą pary – i gorącej wody – mop będzie także czyszczony po zakończonym cyklu sprzątania. Poza tym zaoferuje ponad dwukrotnie większą moc ssania w porównaniu do modeli z ubiegłego roku, a do tego zyska funkcję automatycznego odłączania mopa przed rozpoczęciem sprzątania na dywanach. Nie zabraknie w nim też sztucznej inteligencji, odpowiedzialnej za identyfikację zanieczyszczeń, mebli i przeszkód. Charakterystyczna dla tego modelu będzie również stacja bazowa przypominająca mebel – ot, mini-komódkę.

Robot sprzątający LG z mopem parowym (fot. LG)

Firma LG opracowała także stację dokującą dla robotów sprzątających, która będzie przeznaczona do montażu pod zlewem kuchennym – z wyjazdem w linii cokołu. Drzwiczki będą się otwierać i zamykać automatycznie. Takie położenie bazy pozwoli zaś na podłączenie jej do systemu wodno-kanalizacyjnego, a to z kolei umożliwi automatyczne pobieranie i odprowadzanie wody. Oczywiście można też liczyć na odsysanie kurzu.

Stacja bazowa pod zlewem LG (fot. LG)

LG szykuje też nowe odkurzacze pionowe

Pełnej prezentacji obu tych nowości doczekamy się na targach IFA 2025, które startują już 5 września w Berlinie. Podczas tej samej imprezy firma LG pokaże także nowe odkurzacze pionowe. Wśród ich atutów znajdzie się technologia Micro Cyclone, która zapobiegać ma zatykaniu filtrów poprzez sierść czy okruchy.

Jeden z modeli zaoferuje także pracę na mokro, nie tylko szorując podłogi, ale też zbierając rozlane ciecze. Końcówka odkurzacza pionowego z funkcją mycia będzie czyszczona w gorącej wodzie, sterylizowana parą i suszona gorącym powietrzem w stacji bazowej. Poza tym urządzenie wyróżni się jeszcze LED-owym doświetleniem szczotki oraz systemem AI Roller Control, mającym usprawniać prowadzenie po różnych nawierzchniach.

Nowe odkurzacze pionowe LG na IFA 2025 (fot. LG)

Wszystkie opisane tu urządzenia powstały z myślą o rynku europejskim. Możemy więc spodziewać się ich dostępności także w Polsce. Na szczegóły musimy jednak jeszcze chwilkę zaczekać.