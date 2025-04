Który najtańszy abonament wybrać? Przeglądamy najlepsze oferty do 30 złotych miesięcznie

Dla wielu osób 30 złotych to maksymalna kwota, jaką chcą przeznaczać na abonament telefoniczny. Dlatego właśnie przejrzeliśmy wszystkie dostępne na polskim rynku opcje i tak oto powstał ten poradnik. Zatem który najtańszy abonament jest obecnie najlepszy? Wierzę, że ten artykuł pomoże Ci odnaleźć odpowiedź na to pytanie.

Nie będę zbytnio przedłużać i już zaraz przejdę do konkretnych ofert, ale na początek kilka uwag na temat tego, co tutaj znajdziesz. Przedstawiam oferty zarówno głównych operatorów, jak i rozmaitych operatorów wirtualnych, przy czym niektórzy zostali pominięci ze względu na brak atrakcyjnej oferty spełniającej założone kryteria.

Skupiam się wyłącznie na ofertach bez telefonu, dla jednego klienta indywidualnego, a za „tani abonament” uznaję taki, który kosztuje maksymalnie 30 złotych miesięcznie. Podane ceny uwzględniają rabaty za zgody marketingowe i elektroniczne faktury. Przedstawione oferty są zaś aktualne na kwiecień 2025 roku. Przejdźmy zatem do rzeczy.

Najtańszy abonament w Orange, Play, Plus i T-Mobile. Podstawowe oferty głównych operatorów to nic ciekawego

O najtańszych ofertach abonamentowych czterech głównych operatorów w Polsce napiszę krótko. Żaden z nich nie proponuje bowiem swoim klientom pakietu za mniej niż 30 złotych – mało tego: najtańszy wiąże się z kosztami na poziomie 39 złotych miesięcznie (i to tylko przez pierwsze dwa lata!).

Właśnie taką ofertę ma Plus, który (od niedawna) nie pobiera także opłaty aktywacyjnej. A co daje w zamian? Jak wszyscy – nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y. Do tego 6 GB internetu. Na to samo możesz liczyć w Play, ale abonament wynosi 40 złotych miesięcznie, a aktywacja to koszt 50 złotych.

Z jeszcze droższą aktywacją mamy do czynienia w Orange, gdzie wynosi ona 60 złotych. Najtańszy plan XS również jest droższy niż konkurencyjne propozycje (45 złotych miesięcznie przez pierwsze dwa lata), a pakiet internetowy jest uboższy o 1 GB. Mniej internetu (również 5 GB) otrzymują także osoby, decydujące się na najtańszy abonament w T-Mobile (za 40 złotych miesięcznie), ale – co warto podkreślić – podobnie jak w Plusie można liczyć na aktywację za darmo.

Podsumujmy (od najtańszego)…

Sieć Abonament Cena miesięczna Czas trwania umowy Opłata aktywacyjna Nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y Pakiet danych w Polsce Pakiet danych w roamingu Internet 5G eSIM Plus 6 GB 39 złotych

(49 złotych po 2 latach) 24 miesiące BRAK TAK 6 GB 6 GB TAK TAK T-Mobile XS 40 złotych

(50 złotych po 2 latach) 24 miesiące BRAK TAK 5 GB 5 GB TAK TAK Play S 40 złotych

(50 złotych po 2 latach) 24 miesiące 50 złotych TAK 6 GB 6 GB TAK TAK Orange XS 45 złotych

(55 złotych po 2 latach 24 miesiące 60 złotych TAK 5 GB 5 GB TAK TAK

Jak widzisz, jak na tanie abonamenty, to są one dość drogie, a do tego nieszczególnie atrakcyjne pod względem oferty. Co więcej, każą wiązać się z danym operatorem na co najmniej dwa lata. Na szczęście na wielkiej czwórce polski rynek telekomunikacyjny się nie kończy.

Rzućmy więc okiem na coś ciekawszego, czyli najlepsze abonamenty do 10, 15, 20, 25 i 30 złotych.

Chcesz najtańszy abonament? Oferta CrossMobile jest bezkonkurencyjna

Wśród najtańszych ofert absolutnie bezkonkurencyjny jest wirtualny operator CrossMobile, działający w oparciu o nadajniki Plusa. Jako jedyny proponuje klientom abonament za mniej niż dychę (9,99 złotych miesięcznie). W dodatku wcale nie jest to ubogi pakiet, bo zawiera nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y w kraju, a do tego jeszcze 22 GB internetu 5G do wykorzystania co miesiąc (chyba że będziesz się spóźniać z opłatami – wówczas ominie Cię bonusowe 10 GB i zostaniesz z wciąż niezłą paczką 12 GB).

Jakby tego było mało, nie ma tu żadnej opłaty aktywacyjnej, umowa jest podpisywana na czas nieokreślony, więc możesz zrezygnować w dowolnym momencie, a jeśli przeniesiesz numer to dwa pierwsze miesiące masz za darmo. Minus? Zerowy pakiet danych do wykorzystania w roamingu. Jeśli zdarza Ci się podróżować, możesz jednak trochę dopłacić i za 16,55 złotych miesięcznie mieć to samo plus jeszcze 3,8 GB internetu do wykorzystania za granicą.

Jeśli natomiast chcesz mieć 4,5 GB internetu w roamingu, ale w kraju potrzebujesz paczki większej niż 22 GB, masz do wyboru jeszcze plan Faster za 19,99 złotych miesięcznie. W nim do wykorzystania masz 40 GB, co również jest właściwie ofertą bezkonkurencyjną. Moim zdaniem to najlepszy abonament do 20 złotych w Polsce.

screen: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl / źródło: CrossMobile

Otvarta stanowi jakąś alternatywę

Dwa abonamenty poniżej 20 złotych oferuje także Otvarta – również korzystająca z nadajników Plusa. Oba wypadają jednak gorzej niż propozycje CrossMobile. Pierwsza opcja to Znakomita 5G za 12,99 złotych miesięcznie – mamy rozmowy bez limitu i 5 GB internetu 5G, ale za każdy SMS lub MMS trzeba dopłacić 19 groszy, a paczka danych do wykorzystania w roamingu ponownie nie istnieje.

Lepiej wypada Doskonała 5G za 17,99 złotych miesięcznie, bo rozmowy i wiadomości mamy tu nielimitowane, a internetu jest 20 GB (w tym 1 GB w roamingu), ale jeśli te 2 złote nie robią Ci różnicy, to w moim odczuciu lepiej już dopłacić i wybrać CrossMobile.

Zdecydowanie ciekawiej wypada nieco droższa oferta Otvartej – Idealna 5G za 24,99 złotych miesięcznie, która do nielimitowanych rozmów i wiadomości dorzuca 50 GB internetu do wykorzystania w kraju (i 3 GB zagranicą). Nikt nie daje więcej na start, tylko że na start odgrywa w tym zdaniu kluczową rolę…

screen: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl / źródło: Otvarta

Plush, Nju Mobile i Virgin Mobile nagradzają za staż – dobra opcja, jeśli jesteś lojalny i potrzebujesz dużo internetu

Do akcji wkracza tu bowiem Plush – zostajemy więc w rodzinie Plusa – którego podstawowy abonament kosztuje równe 25 złotych miesięcznie i na start zawiera 40 GB internetu do wykorzystania. Mniej niż Otvarta, ale Twoja lojalność może zostać doceniona. Po sześciu miesiącach pakiet rośnie bowiem do 80 GB, po roku – do 160 GB, a po dwóch latach – aż do 200 GB. Nie ma jednak róży bez kolca, a tym jest tutaj brak możliwości wyrobienia wirtualnej karty eSIM (w przeciwieństwie do Otvartej).

screen: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl / źródło: Plush

Jeśli szukasz oferty z dużą paczką internetu i podoba Ci się rosnący pakiet danych wraz ze stażem, to – poza wyżej opisanym Plushem – oferuje go także Nju Mobile. Chodzi mianowicie o abonament za 29 złotych miesięcznie, w ramach którego otrzymujemy nielimitowane minuty i wiadomości oraz paczkę 60 GB internetu 5G od Orange na start. Pakiet rośnie do 120 GB po pół roku, 150 GB po roku i 180 GB po dwóch latach.

Nju dorzuca do tego jeszcze podstawowy pakiet telewizji mobilnej Orange TV Go, a dla osób przenoszących numer ma promocję, dzięki której przez trzy pierwsze miesiące nie muszą opłacać abonamentu. Z podobnej opcji można skorzystać w Plushu.

screen: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl / źródło: Nju Mobile

Od kwietnia 2025 roku lojalność docenia także Virgin Mobile. Jego abonament za trzy dyszki jest zdecydowanie najlepszy, ponieważ tak jak w Nju Mobile możesz liczyć na 60 GB internetu 5G od razu oraz 180 GB upływie 24 miesięcy (w zasięgu Play). Dodatkowo jednak możesz skorzystać z karty eSIM, na co pozostali dwa operatorzy nie pozwalają.

Druga opcja od Virgin kosztuje 20 złotych i jest już zdecydowanie mniej atrakcyjna. Na start dostajesz 20 GB, a następnie pakiet stopniowo rośnie do 60 GB po dwóch latach.

screen: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl / źródło: Virgin Mobile

Jeśli interesuje Cię najlepszy abonament do 30 złotych, postawiłbym właśnie na Virgin albo Nju. Teoretycznie abonament za trzy dyszki (a konkretnie 29,70 złotych) oferuje również Premium Mobile, ale nie jest to szczególnie atrakcyjna oferta, ponieważ pod wieloma względami przegrywa z Nju Mobile i Virgin Mobile, o czym możesz się przekonać, analizując tabelkę podsumowującą dostępne opcje, a znajdującą się nieco niżej w tym artykule. Zanim ona, to chciałbym jednak wyróżnić jeszcze jedną ofertę…

Vectra – niepozorna oferta dla podróżnych

Vectra ma dwa abonamenty mieszczące się w granicach 30 złotych. To Plan S za 15 złotych oraz Plan M za 20 złotych miesięcznie. Nielimitowane rozmowy i wiadomości brzmią dobrze, ale już brak obsługi kart eSIM czy planowany wzrost ceny o 5 złotych po upływie 12 miesięcy – gorzej.

Ogólnie rzecz biorąc oba wypadają przeciętnie – w pierwszym mamy 10 GB internetu, w drugim – 30 GB. Warto jednak je rozważyć, jeśli sporo przebywasz za granicą. W Planie S bowiem możesz wykorzystać aż 9,46 GB w roamingu UE, a w Planie M – 14,1 GB. To zdecydowanie więcej niż oferuje konkurencja.

screen: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl / źródło: Vectra

Najtańszy abonament w Polsce – porównanie ofert

Podsumujmy (i porównajmy) sobie wszystkie oferty abonamentowe do maksymalnie 30 złotych w Polsce, w kolejności od najtańszej:

Sieć Abonament Cena miesięczna Czas trwania umowy Opłata aktywacyjna Nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y Pakiet danych w Polsce Pakiet danych w roamingu Internet 5G eSIM Zasięg CrossMobile Hit Oferta 9,99 złotych bezterminowa BRAK TAK 22 GB 0 GB TAK TAK Plus Otvarta Znakomita 5G 12,99 złotych bezterminowa 1 złoty Wiadomości po 19 groszy 5 GB 0 GB TAK TAK Plus Vectra Plan S 15 złotych

(przez 12 miesięcy, potem o 5 złotych więcej co rok) bezterminowa 5 złotych TAK 10 GB 9,46 GB TAK NIE Play CrossMobile Plan More 16,55 złotych bezterminowa BRAK TAK 22 GB 3,8 GB TAK TAK Plus Otvarta Doskonała 5G 17,99 złotych bezterminowa 1 złoty TAK 20 GB 1 GB TAK TAK Plus Premium Mobile Freedom1 19,90 złotych bezterminowa BRAK Minuta rozmowy na stacjonarne 29 groszy,

MMS-y po 29 groszy 15 GB 0 GB TAK NIE Plus CrossMobile Plan Faster 19,99 złotych bezterminowa BRAK TAK 40 GB 4,5 GB TAK TAK Plus Vectra Plan M 20 złotych

(przez 12 miesięcy, potem o 5 złotych więcej co rok) bezterminowa 1 złoty TAK 30 GB 14,1 GB TAK NIE Play Virgin Mobile Plan S 20 złotych bezterminowa 30 złotych TAK 20 GB

i rośnie (do 60 GB) 5,46 GB TAK TAK Play Premium Mobile Freedom2 24,70 złotych bezterminowa BRAK TAK 30 GB 0 GB TAK NIE Plus Otvarta Idealna 5G 24,99 złotych bezterminowa 1 złoty TAK 50 GB 3 GB TAK TAK Plus Plush ABO 40 25 złotych bezterminowa 0 złoty TAK 40 GB

i rośnie (do 200 GB) 7 GB TAK NIE Plus Lajt Mobile Najlepsza oferta 25 złotych

(przez 3 miesiące: 10 złotych) bezterminowa BRAK TAK 10 GB 7,2 GB TAK NIE Plus / Orange Nju Mobile 29 29 złotych bezterminowa BRAK TAK 60 GB

i rośnie (do 180 GB) 8,18 GB TAK NIE Orange Premium Mobile Freedom3 29,70 złotych

(przez 9 miesięcy: 24,70 złotych) bezterminowa BRAK TAK 45 GB 0 GB TAK NIE Plus Virgin Mobile Plan M 30 złotych bezterminowa BRAK TAK 60 GB

i rośnie (do 180 GB) 8,46 GB TAK TAK Play

Analiza powyższej tabelki każdemu powinna pozwolić na ustalenie, który abonament będzie optymalny. Moim zdaniem najlepszą ofertę do 10 i 20 złotych ma CrossMobile, do 25 złotych wahałbym się między Otvartą (ze względu na eSIM) a Plushem (za sprawą rosnącego pakietu danych), a do 30 złotych wybrałbym Virgin Mobile.

Abonament nie jest jedyną opcją

Oczywiście abonament nie jest jedyną opcją dla klientów w Polsce. Ciekawą alternatywę dla niego stanowi subskrypcja. Tego typu pakiety w cenach do 30 złotych oferują między innymi a2mobile, Heyah, Nju Mobile, Mobile Vikings i – co ciekawe – Plus. Wiele z tych propozycji wypada lepiej niż tradycyjny abonament.

Nie będę się tutaj rozpisywał na ten temat, ponieważ zrobiłem to już wcześniej – sprawdź przegląd najlepszych ofert subskrypcyjnych zamiast abonamentu.

Niedawno przygotowałem także zestawienie najlepszych spośród najtańszych ofert na kartę – do jego sprawdzenia także Cię zachęcam, a nuż znajdziesz tam rozwiązanie idealne dla siebie.