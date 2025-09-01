Znana sieć rozpoczęła test butelkomatów przed startem systemu kaucyjnego w Polsce

Najpierw nakrętki trwale przytwierdzone do butelek, a teraz system kaucyjny. Znana sieć marketów w Polsce już dziś rozpoczyna zakrojone na szeroką skalę testy butelkomatów, abyście mogli zapoznać się z systemem, który za miesiąc stanie się Waszą codziennością.

Ruszyły testy butelkomatów we wszystkich sklepach Aldi w Polsce

Choć system kaucyjny w Polsce zacznie obowiązywać dopiero 1 października 2025 roku, Aldi już 1 września 2025 roku rozpoczyna testy butelkomatów we wszystkich sklepach w Polsce. Dzięki temu przez 30 dni możecie zapoznać się z systemem, który od początku przyszłego miesiąca stanie się stałym elementem Waszego życia.

Butelkomaty – we wrześniu jeszcze w fazie testowej – są dostępne w ponad 370 sklepach pod szyldem Aldi w całej Polsce. Można w nich oddać butelki plastikowe o pojemności do 3 litrów oraz puszki o pojemności do 1 litra. Docelowo system kaucyjny ma obejmować też butelki szklane, ale takie nie są uwzględnione w testach, prowadzonych przez niemiecką sieć handlową.

Jak skorzystać z butelkomatu w Aldi? To banalnie proste

Po udaniu się do sklepu należy namierzyć butelkomat, co nie powinno być żadnym problemem z uwagi na jego gabaryty i umieszczone na nim grafiki, które informują, co należy zrobić krok po kroku.

Do maszyny – w trakcie testów we wrześniu 2025 roku – można włożyć butelki plastikowe o pojemności do 3 litrów i puszki o pojemności do 1 litra. Co ważne: nie mogą być one zgniecione, a ponadto muszą być puste i mieć czytelny kod kreskowy.

źródło: Aldi

Za każdą oddaną do butelkomatu butelkę i puszkę otrzymacie 10 groszy do wydania w Aldi. Kupon będzie ważny do końca dnia i możecie go wykorzystać wyłącznie w sklepie, w którym oddaliście butelki i/lub puszki. Maksymalna wartość bonu rabatowego na zakupy, jaki można jednorazowo otrzymać, to 50 złotych (aby taki dostać, musielibyście jednak oddać 500 butelek i/lub puszek).

Na koniec warto podkreślić, że – jako że system kaucyjny zacznie obowiązywać w Polsce dopiero od 1 października 2025 roku – jest to dla Was czysty zysk, nawet jeśli nie będzie to duża kwota.