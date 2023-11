Przegapiłeś/łaś Black Friday? Huawei przedłuża promocje o tydzień!

Jeśli nie udało się Wam wyrwać wymarzonego sprzętu w obniżonej cenie podczas Black Friday 2023, który już za nami, to warto zapoznać się z ofertą promocyjną, przygotowaną przez Huawei. Producent przedłużył rabaty na sprzęty z różnych kategorii – laptopy, smartfony, smartwatche, słuchawki oraz tablet. Ile można zaoszczędzić?

Huawei przygotował sporo promocji

Kulminacyjny punkt wielkiego święta promocji, czyli Czarny Piątek, już za nami. Przypadający tuż po nim poniedziałek zyskał miano Cyber Monday i odnosi się do promocji w sklepach online. Chiński producent zapowiedział, że z tej okazji przygotował nie jeden dzień wyprzedaży, ale cały tydzień i wydarzenie to określił jako Cyber Week. Którymi pozycjami na liście przecenionych urządzeń szczególnie chwali się Huawei?

W swoim komunikacie firma szczególnie podkreśliła kilka produktów, w tym m.in. Huawei MateBook 14 2021 z procesorem Intel Core i5, 16 GB RAM i 512 GB SSD na pokładzie w promocyjnej cenie 3199 złotych. Skoro jesteśmy już przy laptopach, to oferta obejmuje także zaprezentowany niedawno MateBook D 14 2023, który można kupić za 2999 złotych. Dodatkowo przy jego zakupie słuchawki FreeBuds SE 2 można zgarnąć już za 159 złotych. Sporo, bo aż 800 złotych da się zaoszczędzić z kolei na laptopie MateBook D 15 2022, który dostępny jest teraz w cenie 3199 złotych.

źródło: Huawei

Smartwatch Huawei Watch GT 3 Pro 46 mm w wersji Sport oraz Classic można nabyć za 1299 złotych, a wariant Elite za 1799 złotych. Promocyjna oferta uwzględnia także zegarek Watch GT 3 42 mm Active z białym, skórzanym paskiem za 899 złotych oraz Huawei Watch Ultimate Expedition za 3699 złotych z tytanową bransoletą w zestawie.

Smartfony objęte promocją to m.in. Huawei nova 10 Pro, którego cena została obniżona do 1899 złotych oraz Huawei P60 Pro, na którym można zaoszczędzić według producenta aż 1000 złotych. Z okazji Cyber Week 2023 marka przygotowała także specjalny kod promocyjny na tablet MatePad 11,5”, do którego dodatkowo można dokupić rysik z 149 złotych.

Promocja trwa do 3 grudnia 2023 roku w oficjalnym internetowym sklepie producenta. Warto dodać, że każdy, kto zapisze się na newsletter, otrzyma kupon o wartości 50 złotych na wybrane zakupy. Klienci mogą także skorzystać z możliwości rozłożenia zapłaty za zakupy na 20 rat z RRSO 0% oraz darmowej dostawy dla zamówień powyżej 200 złotych.

Produkty objęte promocją

W ofercie przygotowanej przez Huawei znalazło się sporo produktów. Przy zakupie niektórych z nich można otrzymać darmowe akcesoria lub zniżkę na inne urządzenia. Najlepiej będzie zaprezentować to w formie tabeli: