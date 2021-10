Huawei MateBook 14 2021 z procesorami AMD Ryzen oficjalnie

Huawei bardzo mocno stawia na laptopy. W ostatnim czasie nawet bardziej niż na smartfony, ale to zrozumiałe. Oferta producenta wzbogaciła się o kolejny model, tym razem Huawei MateBook 14 2021 w konfiguracjach z procesorami AMD Ryzen 5000.

Reklama

Specyfikacja Huawei MateBook 14 2021 AMD

Huawei MateBook 14 2021 oferuje wyświetlacz IPS o przekątnej 14 cali i proporcjach 3:2, a także rozdzielczości 2160×1440 pikseli (2K), co przekłada się na 185 ppi. Huawei podkreśla, że zajmuje on 90% powierzchni, na której się znajduje (screen-to-body ratio), a ponadto zapewnia wsparcie dla 100% przestrzeni kolorów sRGB. Wyświetlacz charakteryzuje się też kontrastem 1500:1 i jasnością 300 nitów. Warto również wspomnieć, że można go obsługiwać dotykiem.

źródło: Huawei

W zależności od konfiguracji, Huawei MateBook 14 2021 będzie wyposażony w procesor AMD Ryzen 5 5500U lub AMD Ryzen 7 5700U (w obu przypadkach ze zintegrowaną grafiką AMD Radeon). Do tego właściciele tego laptopa dostaną do dyspozycji od 8 GB do 16 GB DDR4 RAM dual channel i dysk NVMe PCIe SSD o pojemności 512 GB.

Reklama

W tym miejscu warto wspomnieć, że laptop wyposażono również w wydajny system chłodzenia, wykorzystujący dwa wentylatory Shark Fin z łopatkami w kształcie litery S oraz dwa ciepłowody.

Na pokładzie Huawei MateBook 14 2021 znajdują się też cztery mikrofony i dwa głośniki oraz wysuwana kamera 720p HD, ukryta pomiędzy klawiszami F6 i F7. Sama klawiatura jest podświetlana i oferuje sekcję, służącą do komunikacji w ramach funkcji Huawei Share. Naturalnie nie zabrakło także czytnika linii papilarnych, który został zintegrowany z klawiszem zasilania.



Huawei MateBook 14 2021 (źródło: Huawei)

Huawei MateBook 14 2021 odda swoim właścicielom do dyspozycji też dwa porty USB 3.2 Gen 1 oraz po jednym SUB-C, HDMI i 3,5 mm. Łączność bezprzewodową zapewnią z kolei Bluetooth 5.0 i WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz i 5 GHz). Laptop fabrycznie pracuje na systemie Windows 10 (na którym można zainstalować aplikacje z AppGallery), ale Huawei zapewnia o bezpłatnej aktualizacji do Windows 11, kiedy będzie już dostępny.

Huawei MateBook 14 2021 czerpie prąd z akumulatora o pojemności 56 Wh i można go naładować (przez złącze USB-C) z pomocą zasilacza o mocy 65 W, który Huawei dodaje w pudełku. Laptop ma wymiary 307,5×223,8×15,9 mm i waży 1,49 kg.

Cena Huawei MateBook 14 2021 AMD

Cena Huawei MateBook 14 2021 zaczyna się w Chinach od 5999 juanów (równowartość ~3710 złotych) za wersję z procesorem AMD Ryzen 5 5500U. Model z procesorem AMD Ryzen 7 5700U kosztuje natomiast 6299 juanów (~3900 złotych). W obu przypadkach mowa o konfiguracji z 16 GB RAM i dyskiem SSD o pojemności 512 GB.