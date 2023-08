Słuchawki Huawei FreeBuds SE 2 już w Polsce. Nie jest drogo!

To dzień premier dla Huawei. Ponieważ mamy już za sobą prezentację tabletu, czas na nowe słuchawki. Co ważne, producent nie zmienił ceny względem poprzedniego modelu z ubiegłego roku, a to w dobie wszechobecnej drożyzny miłe zaskoczenie.

Nawet 40 godzin słuchania muzyki

Słuchawki True Wireless nie zawsze mogą pochwalić się dobrym czasem działania, ze względu na ograniczoną pojemność baterii w niewielkich obudowach pchełek. Oczywiście ogromną pomocą jest wtedy etui, dzięki któremu można je doładowywać. Mocno zyskuje na tym najnowsza propozycja Huawei – FreeBuds SE 2.

Huawei FreeBuds SE 2 (fot. Huawei)

Trzeba przy okazji podkreślić, że poczyniono ogromne postępy względem poprzedniej generacji słuchawek, które pojawiły się w Polsce ponad rok temu. Jak wskazuje producent, nowe pchełki z baterią 41 mAh każda, potrafią wytrzymać nawet do 9 godzin słuchania muzyki na jednym ładowaniu, co jest poprawą o 50%. Czas rozmów szacowany jest na 5 godzin.

Etui o pojemności 510 mAh jest w stanie przez 10 minut doładować słuchawki na tyle, by mogły działać przez następne 3 godziny. Całkowity czas działania, z uwzględnieniem doładowań, wynosi 40 godzin słuchania muzyki lub 24 godzin rozmów. Samo etui ładuje się do pełna w około godzinę.

Lekkie słuchawki za dwie stówki

Za generowanie dźwięku w pchełkach odpowiadają 10-milimetrowe przetworniki. Ich pracę można regulować w aplikacji, za pomocą funkcji Multi-EQ. Wiatroszczelna konstrukcja wspomaga działanie redukcji szumów, wspieranej algorytmem AI.

Huawei FreeBuds SE 2 (fot. Huawei)

Każda słuchawka waży niespełna 4 g i jest odporna na zachlapania i kurz, zgodnie z normą IP54. Sterowanie odbywa się dotykowo. Nowe Freebuds SE 2 można swobodnie łączyć za pomocą Bluetooth 5.3, z dowolnymi urządzeniami działającymi na Androidzie, iOS czy Windowsie.

Sugerowana cena detaliczna słuchawek Huawei wynosi 199 złotych. To tyle samo, ile trzeba było zapłacić za poprzedni model rok temu. Bardzo dobrze, że nie zdecydowano się na podwyżkę.

Huawei FreeBuds SE 2 można nabyć u partnerów handlowych Huawei: operatorów sieci Plus i T-Mobile, a także wiodących sklepach z elektroniką. Dostępne będą także w oficjalnej Strefie Marki na Allegro, na platformie Amazon oraz na huawei.pl. Początkowo słuchawki dostępne będą jedynie w kolorze białym, ale później dołączy do nich wersja błękitna.