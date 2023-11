Huawei zapowiada odświeżonego MateBooka D14 i rozpoczyna odliczanie do Black Friday

Już wkrótce na polskim rynku zadebiutuje odświeżona wersja laptopa MateBook D14 2023. Producent poprawił w nim kilka rzeczy i przygotował promocję na start. To jednak nie wszystko. Z okazji zbliżającego się Black Friday sporo sprzętów Huawei już teraz można kupić taniej.

Co oferuje Huawei MateBook D14 2023?

Największą zmianą w porównaniu do poprzedniej edycji tego laptopa jest zastosowanie przez producenta nowszego, a równocześnie mocniejszego procesora. Motorem napędowym odświeżonego MateBooka D14 jest Intel Core i5 12. generacji ze zintegrowanym układem graficznym Intel Iris Xe. Chipset współpracuje z 16 GB RAM oraz dyskiem SSD o pojemności 512 GB. Dodatkowo producent podaje, że wyposażył laptopa w mocniejszą antenę Huawei Metaline, która ma zapewnić zasięg Wi-Fi do nawet 270 metrów i zwiększyć prędkość pobierania nawet o 43%.

W gładkiej metalowej obudowie został zamknięty 14-calowy wyświetlacz IPS z wąskimi ramkami. W porównaniu z poprzednią edycją zmieniły się proporcję ekranu, które teraz wynoszą 16:10, co przekłada się na 11% większą powierzchnię wyświetlacza niż w przypadku proporcji 16:9. Rozdzielczość ekranu wynosi 1920 x 1200 pikseli (161 ppi). Wyświetlacz charakteryzuje się także jasnością maksymalną na poziomie 300 nitów i kątami widzenia 178 stopni.

MateBook D14 2023 oferuje akumulator o pojemności 56 Wh. Taka pojemność ma przełożyć się nawet na 13 godzin odtwarzania wideo lub 6 godzin intensywnej pracy. Baterie można naładować z mocą 65 W przez złącze USB-C. Urządzenie zostało wyposażone w czytnik linii papilarnych wbudowany w przycisk zasilania. Ponadto producent umieścił w laptopie kamerkę internetową 720p, która oferuje wiele funkcji przydanych podczas rozmów wideo (m.in. FollowCam i Eye Contact).

Huawei Matebook D 14 2023 (źródło: Huawei)

Promocja na start

Odświeżona wersja laptopa MateBook D14 będzie dostępna w sprzedaży w Polsce od 20 listopada 2023 roku. Sugerowana cena za urządzenie podana przez producenta wynosi 3199 złotych. Huawei przygotował jednak specjalną promocję na start, dzięki której wszyscy, którzy zdecydują się na zakup sprzętu w oficjalnym sklepie producenta od 20 listopada do 10 grudnia 2023 zostanie obniżona o 200 złotych, czyli dokładnie do 2999 złotych. Ponadto zapisując się do 19 listopada na stronie Black Friday Early Bird można zgarnąć kupon, który obniży tę cenę o dodatkowe 50 złotych.

źródło: Huawei

Huawei już czuje Black Fiday. Jest też konkurs

W ramach oferty Early Bird można nie tylko uzyskać opisane powyżej korzyści, ale także kupić wiele urządzeń Huawei w promocyjnych cenach. Wśród sprzętów objętych promocją znalazł się m.in. MateBook 14 2021 (Intel i5, 16 GB RAM, 512 GB SSD) w cenie 3199 złotych. W takiej samej cenie dostępny jest także MateBook D 16 2022 (Intel i5, 8 GB RAM, 512 GB SSD).

Promocja nie objęła jednak tylko laptopów. Cena smartfona Huawei P60 Pro (12 GB/256 GB) spadła do 4999 złotych, a Huawei Mate 50 Pro (8 GB/512 GB) do 3999 złotych. Ponadto przy zakupie urządzeń można zyskać atrakcyjne rabaty na dodatkowe sprzęty takie jak słuchawki, smartbandy, rysiki, a nawet plecaki. Szczegóły dotyczące promocji znajdziecie tutaj.

Huawei ogłosił także konkurs. Aby wziąć w nim udział, wystarczy odpowiedzieć na pytanie: „W jaki ciekawy i oryginalny sposób nazwał(a)byś promocje Black Friday po polsku?” i zapisać się na newsletter.

Autor najlepszej odpowiedzi otrzyma kupon na zakup MateBooka 14s (Intel i5, 16 GB RAM i 512 GB ROM) za złotówkę. Podobne kupony otrzymają jeszcze 3 osoby, jednak będą one dotyczyć zakupu smartwatcha Huawei Watch 3 Pro w wersji Elite za złotówkę.