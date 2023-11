Co kupić najbliższym na święta? Sprawdzamy ofertę Orange

Artykuł sponsorowany

Powoli zbliżają się święta i coraz intensywniej myślimy o prezentach dla najbliższych. Operator sieci Orange również pomyślał o klienatach – by mogli zaoszczędzić nieco grosza, dostać upominki i cieszyć się z szybkiego internetu oraz atrakcyjnych sprzętów. Co możemy kupić dzieciom, rodzicom, dziadkom w pomarańczowym sklepie? Inspiracji i możliwości jest tam sporo!

W Orange można kupić podarunki na święta praktycznie dla każdego – od najmłodszych po najstarszych członków rodziny. Warto wspomnieć, że firma przygotowała niespodziankę pod choinkę i oferuje bonusy o wartości do 1600 złotych w prezencie przy zakupie Planu L z abonamentem komórkowym oraz wybranym smartfonem. Wtedy dostaniemy drugi telefon lub tablet za złotówkę, Netflix w prezencie na 6 pierwszych miesięcy, a także bezpłatną CyberOchronę.

A teraz do rzeczy.

Prezenty dla najmłodszych i nastolatków

Zaczniemy od młodszych, którzy – jak nikt inny – czekają na pierwszą gwiazdkę i prezenty. W prezentowniku Orange znajdziemy wiele ciekawych sprzętów z różnych kategorii. Moją uwagę przykuły przede wszystkim lampki nocne z funkcją budzika – znajdziemy je w kształcie przyjaznej żabki czy myszki. Od razu przyjemniej wstaje się rano z łóżka w takim towarzystwie ;)

Dla nieco starszego dziecka udanym prezentem może być np. powerbank BB o pojemności 10000 mAh (w zestawie z kablami), dzięki czemu możemy być pewni, że naszemu potomkowi nigdy nie zabraknie energii i zawsze będzie z nami w kontakcie. Na pewno ucieszy się także z przenośnego mini głośnika Bluetooth czy słuchawek Force Play BB – do muzyki, filmów – w końcu dzieci pochłaniają multimedialne treści w masowych ilościach.

Zarówno w przypadku młodszych, jak i nastolatków, warto rozważyć zakup nowego smartfona. Oczywiście nie tylko, by służył za „centrum zabawy i rozrywki” dla nich (choć można poszukać i edukacyjnych gier, aplikacji do nauki języków itp.), ale głównie po to, żeby być z nimi w stałym kontakcie.

W Orange możesz wybrać spośród kilkunastu zestawów (źródło: tabletowo.pl)

W Orange promocje na abonament komórkowy obejmują zestawy świąteczne, w których można nabyć np. Xiaomi Redmi Note 12 Pro oraz Xiaomi Redmi 12C za 1766 złotych (1765 złotych za Redmi Note 12 Pro i złotówka za Redmi 12C). Jeden telefon może być dla nas, a drugi , ten który dostaniemy dodatkowo, akurat dla dziecka. I jest już gotowy prezent. W pakiecie mamy też CyberOchronę, która zwiększa bezpieczeństwo smartfona w przypadku cyberataków, a także możemy wprowadzić zaawansowaną ochronę rodzicielską i decydować o tym, do jakich treści mają dostęp nasze pociechy.

Ciekawym pomysłem może być także coś z oferty gamingowej Orange, w której można kupić np. laptopy do grania w niewymagające gry, wyposażone np. w Intel Core i5-12500H oraz kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti. Mając mniejszy budżet na prezenty, warto zastanów się nad klawiaturą bądź myszką. Można też dobrać akcesoria, takie jak obudowa na telefon – z młodzieżowym motywem, ładowarka, która przyda się każdemu czy niedrogi zestaw do vlogowania – lampa ze statywem do smartfonu, by móc kręcić filmiki, rozwijać pasję i robić ciekawe zdjęcia.

Jaki prezent dla rodziców?

W Orange możemy kupić przeróżne prezenty dla swojej rodziny. Kategorii sprzętu jest naprawdę dużo i warto rozważyć, co po prostu jest potrzebne np. rodzicom. Ja ostatnio na urodziny kupiłem mojemu tacie słuchawki bezprzewodowe, ponieważ nigdy takich nie miał. Po kilku miesiącach wiem, że to był strzał w 10. Zaprzyjaźnił się z nimi na tyle, że używa ich także podczas koszenia trawy. W Orange dostępne są między innymi AirPodsy 3. generacji rozłożone na 20 rat po 54,14 złotych miesięcznie każda z nich, albo za 1083 złote jednorazowo.

A może szukacie czegoś dla mamy? Jeśli korzysta z iPhone’a, dobrym wyborem zdaje się być Apple Watch SE GPS (40 mm) w pakiecie z eSIM za 1679 złotych jednorazowo lub 20 rat po 83,95 złotych każda z nich. Ten smartwatch charakteryzuje się dobrym wyświetlaczem, wodoodpornością do 50 metrów, a także – po prostu – eleganckim wyglądem.

Ciekawym pomysłem może też być kupienie po prostu zestawu telefonów dla swoich rodziców. Na pierwszy rzut oka wysuwa się pakiet Samsung Galaxy S23 + Samsung Galaxy A23, gdzie ten drugi model otrzyma się za symboliczną złotówkę. Kupując ten zestaw w Planie L dostaniemy 300 GB internetu w telefonie, telewizję mobilną (w pakiecie podstawowym w cenie abonamentu), a także Netflixa przez 6 miesięcy w prezencie.

Co kupić najstarszym?

Dla dziadka i babci także znajdzie się dużo ciekawych propozycji w ofercie Orange na święta i mam tu na myśli przede wszystkim taki sprzęt, jak gramofon Thomson (kilka modeli do wyboru), stacja pogody czy nawilżacz powietrza z dyfuzorem, który nie tylko świetnie wygląda, ale też aromatyzuje powietrze.

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by wymienić dziadkom telefony na nowe w ramach zakupu zestawie smartfonów. Do nich możemy dokupić usługę lokalizator, dzięki czemu będziemy wiedzieć, gdzie są (w trosce o ich bezpieczeństwo), a smartfony dla najstarszych nie muszą być niesamowicie zaawansowane (chociaż to też zależy od konkretnych potrzeb).

Ciekawym wyborem wydaje się więc być zatem zestaw OPPO A98 + OPPO A17, który dostaniemy za 1622,36 złotych (1621,36 za A98 i A17 za złotówkę). Dorzucamy do tego lokalizatory, a w zestawie mamy jeszcze CyberOchronę i możemy być w miarę spokojni o bezpieczeństwo najstarszych członków rodziny.

Oczywiście w Orange możecie znaleźć również masę innego sprzętu i przebierać w nim w zależności od upodobań Waszych najbliższych. W końcu to Wy znacie ich najlepiej :)

