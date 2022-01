Legendarny, 11-letni Samsung, z Androidem 12. Jak to możliwe?!

Na każdy smartfon przychodzi kiedyś pora, tzn. producent kończy dla niego wsparcie w pewnym momencie (prędzej lub później – różnie z tym bywa). Niektóre osoby użytkują tego typu urządzenia kilka lat, ale raczej wątpliwe, aby ten Samsung był czyimkolwiek „daily driverem” w 2022 roku. Mimo to właśnie doczekał się Androida 12.

Pamiętacie jeszcze tego Samsunga? Ja doskonale

Galaxy S2 (lub Galaxy S II, bo spotykało się różne zapisy) zadebiutował 13 lutego 2011 roku (w tym samym roku, tylko 28 października, zaprezentowany został pierwszy Galaxy Note). Od jego premiery minie wkrótce zatem aż 11 lat, więc mało prawdopodobne, aby ktokolwiek używał jeszcze tego modelu na co dzień. Tym bardziej, że sam producent też już dawno o nim zapomniał, tzn. przestał go wspierać i serwisować.

źródło: Samsung

Galaxy S2 cieszył się bardzo dużą popularnością wśród klientów. Na początku czerwca 2012 roku Samsung poinformował, że do tamtej pory model ten sprzedał się na całym świecie w 28 mln egzemplarzy, podczas gdy Galaxy S pierwszej generacji w „zaledwie” 24 mln sztuk w ciągu dwóch lat (miał on bowiem premierę 4 czerwca 2010 roku).

Mimo że Galaxy S2 nie pobił rekordów popularności, bo kolejne generacje sprzedawały się jeszcze lepiej, to wśród wielu osób cieszy się mianem „kultowego” – ja również mam do niego sentyment, mimo że nie posiadałem go na własność. Z perspektywy czasu mogę jednak powiedzieć, że jest to jeden z najładniejszych flagowców z serii Galaxy S w całej jej historii. Możecie się ze mną zgodzić lub nie.

11-letni Samsung Galaxy S2 z systemem Androidem 12. Jak to możliwe?!

Galaxy S2 zapewne leży w szufladzie w niejednym domu. Niektórzy, jak użytkownik forum XDA o nicku rINanDO, nie dają mu „spoczywać w spokoju” – wręcz przeciwnie, wziął go na warsztat i wgrał do niego system Android 12 pod postacią ROM-u LineageOS 19.

Co ciekawe, mimo że Galaxy S2 nie dysponuje mocnymi podzespołami (patrząc przez pryzmat dzisiejszych standardów w branży smartfonów), po wgraniu Androida 12 obsługuje połączenia i SMS-y, a do tego działają w nim m.in. audio, Bluetooth, WiFi i klawisze dotykowe. rINanDO nie zdołał natomiast uruchomić m.in. AGPS i nagrywania wideo w aplikacji aparatu.

Przy okazji warto przypomnieć, że niedawno innemu użytkownikowi forum XDA udało się wgrać system Android 12 na model Galaxy S III, też pod postacią LineageOS 19. W jego przypadku także nie wszystko działało, ale pokazuje to, że jak ktoś chce, to się da, choć oczywiście taki smartfon nie nadaje się do codziennego użytkowania. Z oficjalnym Androidem również jest to jednak uciążliwe, nie mówiąc już o 11-letnim akumulatorze.