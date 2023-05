Nowy smartfon Huawei ma tak dużą baterię jak tablet

Powoli przyzwyczajamy się, że smartfony oferują akumulatory o pojemności 5000 mAh. Huawei tymczasem pokazuje dwa nowe urządzenia, które na papierze składają obietnicę wielogodzinnej pracy.

Huawei nova Y91 – specyfikacja jak w tablecie

W sumie niewiele zabrakło modelowi nova Y91, aby kojarzył się z tabletem nie tylko dzięki akumulatorowi. Producent postawił bowiem na 6,95-calowy ekran LCD o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 90 Hz z próbkowaniem dotyku 270 Hz. Choć dziś przekątne wyświetlacza w okolicach 7 cali nie kojarzą się już tak bardzo z małymi tabletami, to kiedyś był to popularny rozmiar.

Źródło: Huawei

O tym, że nova Y91 nie aspiruje do miana flagowca, udowadnia, oprócz ww. ekranu, układ mobilny. Huawei zastosował tutaj jednostkę Snapdragon 680, która nikogo nie zaskoczy topowymi osiągami. Smartfon otrzymał 8 GB RAM, które można połączyć ze 128 lub 256 GB pamięci wewnętrznej. Zestaw aparatów z tyłu składa się wyłącznie z głównego oczka o rozdzielczości 50 Mpix – drugi obiektyw to czujnik głębi z matrycą 2 Mpix. Przednia kamerka do selfie otrzymała zaś sensor o rozdzielczości 8 Mpix. Smartfon zapewnia też wsparcie dla Bluetooth 5.0 i Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, natomiast sieci 5G już nie obsługuje.

A jak to jest z tą tytułową baterią? Recenzowany niedawno na łamach Tabletowo OPPO Pad Air (który, co ciekawe, może pochwalić się tym samym układem mobilnym) ma na pokładzie akumulator o pojemności 7100 mAh. Huawei nova Y91 chowa w obudowie baterię 7000 mAh, a zatem tylko o 100 mAh mniejszą niż ponad 10-calowy tablet. Jeżeli smartfon jest dobrze zoptymalizowany pod kątem zużycia energii, to z pewnością będzie w stanie wytrzymać na jednym ładowaniu nawet kilka dni, w zależności od stopnia intensywności używania. Aby jednak nie było zbyt różowo – szybkie ładowanie prezentuje się dość skromnie i oferuje zaledwie 22,5 W mocy za pośrednictwem gniazda USB-C (USB 2.0).

Źródło: Huawei

Huawei nova Y71 – nie tylko mniejsza bateria

O wiele skromniej prezentuje się model nova Y71. Przede wszystkim pojemność akumulatora wynosi 6000 mAh – wciąż dużo, ale nie jest to chyba aż tak szokujący wynik. Szybkość ładowania pozostała taka sama. Producent dodatkowo nie chwali się zastosowanym układem mobilnym na oficjalnej stronie. Ekran w tym modelu ma 6,75 cala oraz niższą rozdzielczość – HD+ (1600 na 720 pikseli). Dodatkowo na rynku pojawi się jest tylko jedna wersja z 8 GB pamięci operacyjnej i 128 GB pamięci wewnętrznej.

Jest jednak kilka rzeczy, które ma nova Y71, a nova Y91 nie. Po pierwsze: to ultraszerokokątny obiektyw z sensorem 5 Mpix na tylnej wyspie z aparatami. Obok niego znajdziemy jeszcze aparat główny 48 Mpix oraz czujnik głębi 2 Mpix. Po drugie: wersja modułu Bluetooth to już 5.1, a nie 5.0. Po trzecie: obecność gniazda minijack 3,5mm. Po czwarte: pamięć wewnętrzną można rozszerzyć za pomocą karty microSD o maksymalnej pojemności 512 GB.

Źródło: Huawei

Ceny urządzeń nie są jeszcze znane. Czy pojawią się w Polsce? Ich poprzednicy, czyli nova Y90 i nova Y70 zadebiutowały w naszym kraju, więc polska premiera może być kwestią czasu. Dla osób szukających taniego smartfona z dużą baterią mogą okazać się wartym rozważenia wyborem.