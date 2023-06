Revolut wprowadza nowy plan Ultra z platynową kartą. Jest ultra drogi

Nie spodziewaliśmy się, że Revolut rozszerzy swoją ofertę o kolejny plan, bo już teraz klienci mają bardzo duży wybór. Fintech zdecydował się jednak dodać do swojego portfolio plan Ultra z kartą powlekaną prawdziwą platyną. Ile kosztuje i jakie korzyści zapewnia?

Nowy plan Revolut Ultra

Revolut Ultra to topowy, najdroższy plan w ofercie tego fintechu. Świadczy o tym nie tylko jego cena, ale też karta z logo Mastercard, która będzie do niego dołączana, bowiem zdecydowano się ja pokryć prawdziwą platyną. To coś naprawdę wyjątkowego w segmencie usług finansowych i jednocześnie prawdziwa ekstrawagancja.

Plan Ultra zapewnia nielimitowane przelewy międzynarodowe bez opłat za transfer oraz 1,2% zwrotu za płatności kartą Revolut Pro, do 10% cashbacku za rezerwację noclegów przez Revolut Stays i całodobowe wsparcie z opcją call-back rozmowy z konsultantem (po angielsku), a także ubezpieczenie zakupów – od kradzieży lub uszkodzenia (do kwoty 10 tys. euro rocznie przez okres roku od zakupu), ubezpieczenie biletów – na wypadek odwołania imprezy (do kwoty 5 tys. euro) i ubezpieczenie zwrotu zakupów – w razie rezygnacji (do kwoty 600 euro przez 90 dni od zakupu).

Ponadto klienci planu Ultra otrzymają w pakiecie możliwość wstępu do ponad 1400 saloników lotniskowych na całym świecie bez dodatkowych opłat wraz z poczęstunkiem, napojami i obsługą (DragonPass) oraz gwarancję zwrotu za odwołane pociągi, loty, noclegi i wydarzenia – do 5000 euro rocznie, a także ubezpieczenie medyczne i dentystyczne podczas podróży (ubezpieczenie podróżne zawiera też ochronę wynajmowanego samochodu, zgubionego lub uszkodzonego bagażu, opóźnionych lotów i odpowiedzialności cywilnej).

Revolut Ultra gwarantuje również nielimitowaną wymianę i możliwość przechowywania ponad 30 walut, niższe opłaty za handel kryptowalutami (do 0,49% za transakcję), wyższe oprocentowanie na koncie oszczędnościowym w PLN (5% w skali roku) z codzienną wypłatą odsetek, limit 7500 złotych miesięcznie na wypłaty z bankomatów oraz subskrypcje różnych usług w cenie, m.in. NordVPN Complete i prenumerata Financial Times, aczkolwiek dostępność tych ostatnich ma różnić się w zależności od rynku.

Ile kosztuje Revolut Ultra?

Miesięczna opłata za plan Ultra wynosi 260 złotych. Można też zapłacić za cały rok z góry – 2520 złotych (wówczas za miesiąc wychodzi 210 złotych). Użytkownicy tego planu mogą zamówić dwie karty za darmo (w tym tylko jedną Ultra), ale jeśli zrezygnują z subskrypcji w ciągu 6 miesięcy, będą musieli zapłacić za kartę Ultra 255 złotych. Można też zamówić kartę Metal za 200 złotych (płatna za każdym razem).

Jeśli jesteście zainteresowani planem Ultra, możecie zapisać się na listę oczekujących na tej stronie. Revolut informuje, że w Polsce zrobiło to ponad 15 tys. osób i w najbliższych dniach pierwsi klienci otrzymają zaproszenie do aktywacji nowego planu.

