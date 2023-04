Nowy Huawei nova 11 Ultra to prawdziwy superśredniak, bo z funkcjami z flagowca

Smartfony ze średniej półki nie bez powodu się na niej znajdują – z uwagi na swoją charakterystykę, nawet jeśli czasami wyglądają jak flagowce danej marki, oferują znacznie zredukowaną względem nich specyfikację. Huawei jednak zatarł tę granicę w modelu nova 11 Ultra.

Huawei nova 11 Ultra to prawdziwy superśredniak

Według Xiaomi seria Redmi Note 12 jest nową definicją smartfonów ze średniej półki. Huawei z pewnością się z tym nie zgodzi i ma ku takiej postawie mocny argument w postaci zaprezentowanej dziś linii nova 11, której topowym przedstawicielem jest model nova 11 Ultra. Jego specyfikacja jest naprawdę imponująca.

Przede wszystkim, choć jest to smartfon ze średniej półki, oferuje aparat główny z sensorem RYYB i zmienną przysłoną w zakresie od f/1.4 do f/4.0. To coś, co nie jest standardem nawet we flagowcach, można wręcz pokusić się o stwierdzenie, że jest to rzadziej niż częściej spotykane w nich – zastosowanie takiej technologii w średniaku to coś naprawdę godnego podziwu.

Producent na tym jednak nie poprzestał – kolejną technologią, spotykaną obecnie przede wszystkim we flagowcach – jest wsparcie dla dwukierunkowej łączności satelitarnej z wykorzystaniem chińskiego systemu Beidou. Wskazuje to, że nawet jeśli Huawei nova 11 Ultra trafi do sprzedaży poza Chinami, globalna wersja tego smartfona prawdopodobnie nie będzie oferowała tego rozwiązania na innych rynkach.

Na przodzie smartfona znajduje się 6,78-calowy, obustronnie zakrzywiony ekran OLED o rozdzielczości 2652×1200 pikseli z autorską technologią Display Turbo, wsparciem dla HDR, przestrzeni barw DCI-P3 i 1,07 mld kolorów oraz funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz. W jego lewym górnym rogu jest owalne wycięcie, w którym umieszczono dwa aparaty: główny 60 Mpix z obiektywem o kącie widzenia 100° i drugi 8 Mpix, który zapewnia 2x zoom optyczny i 5x zoom cyfrowy.

Na tyle, oprócz głównego 50 Mpix ze zmienną przysłoną f/1.4-f/4.0, znajduje się też 8 Mpix (f/2.2) aparat z obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 112°, który służy również do zdjęć makro w odległości 2 cm, a także 10-kanałowy czujnik temperatury. Ponadto producent podkreśla, że Huawei nova 11 Ultra ma akumulator o pojemności 4500 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 100 W (do 50% w 15 minut z włączonym ekranem).

nova 11 Ultra (źródło: Huawei)

Specyfikacja smartfona obejmuje również m.in. procesor Qualcomm Snapdragon 778G 4G 2,4 GHz z Adreno 642L, 512 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej (brak możliwości rozszerzenia), dual SIM, WiFi 6, Bluetooth 5.2, port USB-C i moduł NFC. Całość pracuje fabrycznie na systemie HarmonyOS 3, ma wymiary 164,24×74,35×7,88 mm i waży 188 gramów. W sprzedaży będą dostępne dwie wersje kolorystyczne: czarno-złota i zielona, obie z wykończeniem podobnym do designerskich torebek najbardziej znanych marek premium (czyli na przykład GUCCI albo Prada).

Wraz z Huawei nova 11 Ultra zadebiutował też model nova 11 Pro z niemal bliźniaczą specyfikacją, tylko bez zmiennej przysłony w aparacie głównym i wsparcia dla łączności satelitarnej. Do tego ten smartfon będzie dostępny również w wersji z 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej i dodatkowych kolorach – białym i złotym (z nieco innym wykończeniem niż czarny i zielony).

nova 11 Pro (źródło: Huawei)

Ponadto dziś do oferty dołączył Huawei nova 11 z płaskim ekranem OLED o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości 2412×1084 pikseli (również z technologią Display Turbo, wsparciem dla 1,07 mld kolorów i DCI-P3 oraz funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz), aparatem 60 Mpix (f/2.4 i 100° FoV) na przodzie, procesorem Qualcomm Snapdragon 778G 4G, systemem HarmonyOS 3 i podobną konfiguracją aparatu tylnego jak nova 11 Pro.

Smartfon będzie dostępny w wersjach ze 128, 256 i 512 GB wbudowanej pamięci, a jego zasilaniem zajmie się akumulator o pojemności 4500 mAh, który będzie można naładować z mocą 66 W przez port USB-C. Huawei nova 11 ma też moduł NFC i dual SIM, a jego wymiary to 161,29×74,96×6,88 mm, zaś waga – 168 gramów.

nova 11 (źródło: Huawei)

Warto też zauważyć, że według deklaracji producenta ramki dookoła ekranu mają szerokość zaledwie 1,59 mm, dzięki czemu współczynnik screen-to-body ratio wynosi aż 93,4%, zatem klient powinien mieć wrażenie „prawdziwej bezramkowości”.

Cena Huawei nova 11 Ultra, nova 11 Pro i nova 11