Małe zmiany potrafią przynieść ogromny efekt. Przykładem Huawei FreeBuds Pro 3

W każdej kolejnej generacji urządzeń producenci starają się wprowadzać zmiany mające ułatwiać i ulepszać korzystanie z nowych produktów. Jedne zmiany widoczne są gołym okiem, inne dopiero po bliższym poznaniu sprzętu, a jeszcze inne trudno dostrzec. W przypadku nowych słuchawek Huawei FreeBuds Pro 3, mimo że z zewnątrz wciąż wyglądają one tak samo świetnie, to pod kątem funkcjonalności zyskały bardzo istotne nowości, którym warto przyjrzeć się bliżej.

Niewielkie zmiany mogą nieść istotne różnice

Kupujący zwykle oczekują od producentów, by wprowadzali jak najwięcej widocznych nowości w swoich urządzeniach, a gdy ich nie widzą, nie stronią od krytyki produktu, mimo że nie mieli z nim jeszcze do czynienia. Zastanówmy się jednak, czy naprawdę w każdym przypadku nowości pojawiające się w kolejnym smartfonie, tablecie lub słuchawkach muszą być ogromne i widoczne od razu na pierwszy rzut oka?

Doskonałym potwierdzeniem tej tezy mogą być wspomniane chwilę wcześniej smartfony – z roku na rok każdy kolejny model nie jest żadną rewolucją, a jedynie bezpieczną, mniejszą lub większą ewolucją.

Zmiana procesora na nowszy na papierze wydaje się znikomą różnicą, jednak wystarczą pierwsze testy urządzenia, by okazało się, że drastycznie wpływa na temperatury pracy, drenaż baterii i często przede wszystkim po prostu na ogólne odczucie lepszej wydajności w codziennym użytkowaniu. To samo tyczy się zwiększania ilości RAM czy typu zastosowanej pamięci wewnętrznej, która odpowiada między innymi za szybsze wczytywanie aplikacji.

Pozostając w świecie telefonów – bo to chyba najtrafniejszy przykład – tak jak procesor, pamięć operacyjna i wewnętrzna pozornie są niewielkimi zmianami, tak też za przykład mogą posłużyć ich aparaty. Niejednokrotnie wykorzystuje się przez dwie-trzy generacje identyczny zestaw obiektywów, zmiany natomiast następują w samym oprogramowaniu aparatu, gdzie często to właśnie ono tworzy największą magię.

Zostawmy smartfony, przejdźmy do kategorii produktowej, będącej bohaterem tego tekstu, czyli słuchawek. Ilekroć testuję i opisuję dla Was kolejne modele pchełek prawdziwie bezprzewodowych, wielokrotnie spotykam się z komentarzami “przecież one wyglądają tak samo, jak poprzednia generacja”. Tylko czy aby na pewno?

Huawei FreeBuds Pro 3, czyli małe-wielkie zmiany

Pierwsze słuchawki Huawei z dopiskiem Pro, protoplasta najnowszej generacji, czyli FreeBudsy Pro, zadebiutowały na rynku w 2020 roku. Miałem okazję je wówczas testować i już wtedy były one bardzo solidnymi słuchawkami, wyróżniającymi się dobrym brzmieniem, bardzo efektywnym ANC oraz nietuzinkowym wyglądem, jeśli mówimy o srebrnej wersji kolorystycznej.

Od tamtej pory minęły trzy lata, a na rynku pojawiły się FreeBuds Pro 2 i, ostatnio, FreeBuds Pro 3 – czyli najdoskonalsze słuchawki, jakie kiedykolwiek wyszły spod rąk Huawei.

Chcąc porównać wszystkie trzy dotychczasowe generacje Pro-słuchawek Huawei, od razu rzuca się w oczy, że wciąż zachowały one swój charakterystyczny design z błyszczącym wykończeniem – uważam to za bardzo sensowne podejście, bo po co zmieniać coś, co użytkownicy lubią i stanowi znak rozpoznawczy danego produktu.

Dobrą zmianą jest natomiast zmniejszenie rozmiaru zarówno słuchawek, jak i etui ładującego, co zdecydowanie pozytywnie wpływa na komfort ich użytkowania oraz łatwość noszenia np. w kieszeni. To niedostrzegalna na pierwszy rzut oka, ale szalenie istotna kwestia. Same słuchawki są teraz jeszcze lżejsze i ważą niespełna 6 gramów. Osoby z mniejszymi uszami z pewnością ucieszy obecność w zestawie nowych, najmniejszych nakładek silikonowych w rozmiarze XS.

Wielu użytkowników poprzednich FreeBuds Pro i Pro 2 narzekało na trudności z wyjmowaniem pchełek z futerału, czego – muszę przyznać – sam również doświadczałem – w nowej generacji udoskonalono budowę etui, dzięki czemu teraz nie stanowi to już absolutnie żadnego problemu.

Zdecydowanie najważniejsza w słuchawkach jest oczywiście jakość dźwięku. Huawei zastosował tutaj układ dwóch głośników w każdej słuchawce wraz z aktywną zwrotnicą cyfrową, która decyduje, jakie elementy dźwięku mają być przekazywane do którego z przetworników – dynamicznego czy planarnego. Dodatkowo, słuchawki oferują bardzo szeroki zakres przenoszenia od 14 Hz do 48 kHz, a kodeki LDAC i L2HC 2.0 czuwają nad wysoką rozdzielczością dźwięku.

I to jest jeden z kluczowych wyróżników, gdy porównamy Huawei FreeBuds Pro 3 z tańszymi propozycjami, które nie zawsze mają kodeki wysokiej rozdzielczości, a już na pewno nie są wyposażone w układ podwójnych głośników. Jakość dźwięku jest tu priorytetem i to słychać w każdej nutce.

W słuchawkach tej klasy nie mogło zabraknąć też świetnej aktywnej redukcji hałasów – tutaj mamy do czynienia z technologią Intelligent ANC 3.0, która adaptacyjne dostosowuje moc wytłumiania do warunków panujących wokół nas, jak i do struktury kanałów słuchowych. Co jednak najważniejsze, ANC w Huawei FreeBuds Pro 3 jest aż o 50% skuteczniejsze względem poprzedniego modelu, co czyni je jeszcze lepszym kompanem podróży i pozwala w pełni zanurzyć się w muzyce.

Huawei nie zapomniał także o wysokiej jakości rozmów telefonicznych. Odpowiada za nią zestaw trzech mikrofonów i czujnika przewodnictwa kostnego w każdej słuchawce, a zaawansowane algorytmy cały czas monitorują hałas w naszym otoczeniu. W efekcie, FreeBuds Pro 3 wychwytują głos 2,5 raza lepiej od poprzednika i wycinają o 5 dB więcej niepożądanych dźwięków. Dodatkowo, słuchawkom nie jest straszny wiatr podczas rozmów – o ile FreeBuds Pro 2 pozwalały na wyraźne rozmowy przy podmuchach do 5 m/s, nowe trójki są w stanie bez zakłóceń przekazywać rozmówcom nasz głos nawet przy wietrze o prędkości 9 m/s.

Oprócz tego, obecność funkcji multipoint pozwala nam połączyć słuchawki z dwoma urządzeniami jednocześnie, z kolei zastosowany w nich akumulator daje możliwość ciągłego słuchania muzyki ciągiem przez nawet 6,5 godziny, a wraz z doładowaniami w etui aż do 31 godzin z dala od ładowarki.

Szalenie ważna jest tutaj jeszcze jedna cecha – Huawei FreeBuds Pro 3 są kompatybilne z każdym systemem operacyjnym. Oznacza to, że niezależnie od tego, z urządzeń jakiego producenta korzystamy, słuchawki będą działać tak samo i oferować takie same opcje.

9 Ocena

Słuchawki dla wymagających

Huawei FreeBuds Pro 3 to w pełni flagowe, niesamowicie solidne słuchawki dla osób, które oczekują od takiego produktu możliwie wszystkiego, co najlepsze.

Oferują kapitalną jakość dźwięku, bardzo skuteczne ANC, długi czas pracy na baterii, a także dużą wygodę użytkowania na co dzień – a to nie koniec ich zalet. Wszystko to sprawia, że w swojej cenie, wynoszącej 899 złotych, FreeBuds Pro 3 w zasadzie niczym nie odstają od znacznie droższych modeli innych producentów i jednocześnie dzielą je spore różnice jakościowe względem tych dużo tańszych.

Na koniec pytanie do Was – jakie cechy powinny mieć w Waszej opinii słuchawki idealne?

