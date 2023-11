Huawei MatePad Pro 11 2024 to pierwszy taki tablet na świecie

Huawei po raz kolejny pokazał branży, że zasługuje na miano lidera. Producent zaprezentował kolejne urządzenie, które jest pionierem w swojej kategorii. Drugiego tabletu jak MatePad Pro 11 2024 nie ma bowiem jeszcze na rynku.

Specyfikacja tabletu Huawei MatePad Pro 11 2024 jest wyjątkowa

Chiński producent bardzo dobrze czuje się na rynku tabletów, ale bynajmniej nie spoczywa na laurach. Wręcz przeciwnie – nie boi się innowacji i bycia pierwszym. Jego najnowszy model z tego segmentu – MatePad Pro 11 2024 – jest pierwszym na świecie tabletem, który obsłuży łączność satelitarną, na dodatek dwukierunkową. Jedynym „ale” jest tutaj fakt, że wyłącznie za pośrednictwem chińskiego systemu Beidou.

Ponadto MatePad Pro 11 2024 oferuje jeszcze jedną funkcję związaną z łącznością, która zapewne przyda się użytkownikom częściej niż łączność satelitarna. Producent informuje, że gdy tablet znajdzie się blisko smartfona Huawei z zainstalowanym przynajmniej HarmonyOS 3, automatycznie połączy się z siecią bezprzewodową oraz będzie mógł obsługiwać połączenia głosowe i wiadomości z telefonu – nie jest wymagana żadna ingerencja ze strony użytkownika.

fot. producenta

Do zakupu tego tabletu może przekonać klientów również fakt, iż obsługuje on najnowszy rysik Huawei M-Pencil 3. generacji, który wykrywa ponad 10000 poziomów nacisku, zatem jest bardzo dokładny. Wyświetlacz w urządzeniu ma przekątną 11 cali i rozdzielczość 2560×1600 pikseli (274 ppi) oraz jasność do 600 nitów i funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz. Ponadto producent deklaruje wsparcie dla 1,07 mld kolorów i palety barw DCI-P3, a także współczynnik screen-to-body na poziomie aż 92%.

Nie powinno być dla Was niespodzianką, że Huawei nie podaje modelu procesora, zastosowanego w tym tablecie. Wiadomo natomiast, że urządzenie dysponuje 12 GB RAM i 256 lub 512 GB pamięci wbudowanej, w zależności od wersji. MatePad Pro 11 2024 fabrycznie pracuje pod kontrolą systemu HarmonyOS 4, a jego zasilaniem zajmie się akumulator o pojemności 8300 mAh, który użytkownicy naładują przewodowo (przez port USB-C; USB 3.1 Gen 1) z mocą do 66 W (do 100% w 56 minut).

Oprócz tego specyfikacja Huawei MatePad Pro 11 2024 obejmuje jeszcze aparat o rozdzielczości 16 Mpix (f/2.2) na przodzie i dwa aparaty na tyle: 13 Mpix (f/1.8) + 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym, a także sześć głośników. Tablet ma wymiary 160,38×249,23×5,9 mm i waży 449 gramów.

Cena tabletu Huawei MatePad Pro 11 2024

Tablet jest już dostępny w Chinach w dwóch konfiguracjach:

12/256 GB WiFi za 4299 juanów (równowartość ~2405 złotych),

12/512 GB WiFi za 4799 juanów (~2685 złotych).

Obecnie nie mamy informacji na temat dostępności Huawei MatePad Pro 11 2024 poza Chinami, ale nawet jeśli wyjdzie poza ojczyznę producenta, to z pewnością nie zaoferuje obsługi łączności satelitarnej w globalnej wersji.