Nowe smartfony Huawei nie obsługują 5G. Ale będą mogły. To nie nowy pomysł

Najnowsze smartfony Huawei, nawet te flagowe, nie obsługują sieci 5G, pomimo zastosowania procesora wspierającego sieć piątej generacji. Wynika to z nałożonych przez Stany Zjednoczone sankcji, które odcięły chińskiego producenta od niemal wszystkiego, co związane z 5G. Firma najwyraźniej znalazła jednak sposób, aby to zmienić.

Najnowsze smartfony Huawei nie obsługują 5G, bo nie mogą

Wsparcie dla obsługi sieci piątej generacji stało się nowym motorem napędowym dla sprzedaży smartfonów. W styczniu 2022 roku po raz pierwszy sprzedano więcej urządzeń z modemami 5G niż bez nich. Dziś klienci oczekują, że nawet najtańsze modele będą go miały, aczkolwiek na rynek wciąż trafia mnóstwo nowości, które nie obsługują technologii 5G (m.in. POCO M4 Pro czy Redmi Note 11 Pro).

Huawei nie może jednak sprzedawać smartfonów z aktywnymi modemami 5G przez amerykańskie sankcje. W związku z tym wszystkie najnowsze modele nie obsługują sieci piątej generacji, również te flagowe, jak Huawei P50 Pro czy Huawei P50 Pocket. To duży problem dla producenta, ponieważ technologia 5G jest coraz szerzej dostępna i urządzenia marki mogą być przez to dyskwalifikowane przez klientów.

Oczywiście, w większości krajów dochodzi do tego jeszcze brak Usług Mobilnych Google (choć nie dla wszystkich użytkowników to problem – wielu uznaje to wręcz za zaletę, słyszeliśmy to wielokrotnie), ale w Chinach nie ma to żadnego znaczenia. W przeciwieństwie do braku wsparcia dla obsługi sieci 5G, której budowa w Państwie Środka przebiega w bardzo szybkim tempie.

Etui z modemem 5G do nowych smartfonów Huawei

Mimo że smartfonowy biznes stracił na znaczeniu i już nie jest tak dochodowy jak kiedyś, Huawei nie zamierza z niego rezygnować jak LG. Jednocześnie musi zrobić wszystko, aby przekonać klientów do zakupu swoich urządzeń. Wygląda na to, że firma znalazła na to sposób, który może być skuteczny.

W chińskim serwisie społecznościowym Weibo pojawiło się zdjęcie nietypowego etui, podobno dedykowanego smartfonom Huawei. Według ujawnionych informacji, dodatkowa obudowa sprawi, że urządzenia tej marki będą mogły obsługiwać sieć piątej generacji. Na fotografii widać kilka układów scalonych oraz prawdopodobnie slot na kartę SIM, choć trudno to stwierdzić ze 100% pewnością, z uwagi na marną jakość zdjęcia.

Warto jednak zauważyć, że etui wygląda na relatywnie cienkie, więc nie powinno sprawić, że smartfon stanie się nieporęczny. Najwyraźniej takiego rozwiązania amerykańskie sankcje już nie obejmują – Huawei z pewnością nie posunąłby się do czegoś takiego, gdyby tym samym naraził się Stanom Zjednoczonym. Gra nie byłaby warta świeczki.

Przy okazji trzeba przypomnieć, że nie jest to coś w 100% nowego. Już kilka lat temu Lenovo stworzyło Moto Mod do smartfonów marki Motorola z serii Moto Z, dzięki którym mogły one obsługiwać sieć piątej generacji, pomimo braku modemu 5G w specyfikacji. Był on jednak wielki, w przeciwieństwie do cienkiego etui dedykowanego smartfonom Huawei.