Xiaomi zapowiada premierę supermocnego smartfona. Cena Was… zaskoczy

Xiaomi zapowiedziało dziś rychłą premierę nowego smartfona. Według deklaracji producenta, ma to być najmocniejszy Redmi Note. Jednocześnie w sieci pojawiły się informacje na temat tego modelu. Klienci mogą być… zaskoczeni.

Reklama

Xiaomi oficjalnie zapowiedziało premierę supermocnego smartfona

W samych tylko Chinach dostępnych jest sześć modeli z serii Redmi Note 11. W Indiach z kolei cztery, ale dwa smartfony z tej linii zostały w tym kraju przemianowane na Xiaomi 11i i 11i HyperCharge, więc w sumie też jest sześć. W Polsce natomiast łącznie można aktualnie kupić cztery urządzenia z rodziny Redmi Note 11.

źródło: Xiaomi

Producent nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w przypadku tej serii. Dziś nieoczekiwanie zapowiedział rychłą premierę najmocniejszego Redmi Note. Smartfon zostanie oficjalnie zaprezentowany już za kilka dni – w najbliższy wtorek, 29 marca 2022 roku, na konferencji, która rozpocznie się o godzinie 14:00 czasu polskiego. Firma zapewni stream eventu – będzie go można obejrzeć m.in. na kanale YT i profilach marki w serwisach społecznościowych.

Sam producent nie zdradza, jaki model z serii Redmi Note ujrzy światło dzienne na globalnym rynku 29 marca 2022 roku, ale zrobił to już jeden z najlepiej zaznajomionych z planami różnych firm z branży informatorów. Według niego za kilka dni na arenie międzynarodowej zadebiutuje Redmi Note 11 Pro+ 5G.

Co ciekawe, model ten można już kupić w Indiach jako Xiaomi 11i HyperCharge, ale teraz producent powinien zapowiedzieć jego powszechną dostępność poza Chinami. Zresztą do Indii też może trafić, skoro firma potrafi sprzedawać identyczne smartfony w jednym kraju – na przykład Redmi Note 11 Pro 5G i POCO X4 Pro 5G to niemal bliźniacze konstrukcje, a obie można kupić w Polsce (żeby było zabawniej – w różnych cenach).

Mimo wszystko Redmi Note 11 Pro+ 5G zapowiada się na kawał porządnego, bardzo dobrze wyposażonego smartfona, choć jego cena nie wszystkim może się spodobać jego cena. Według nieoficjalnych doniesień, ma bowiem być… zaskakująco wysoka, jak na model z serii Redmi Note.

źródło: SnoopyTech

Zanim jednak do niej przejdziemy, warto wcześniej powiedzieć, co zaoferuje Redmi Note 11 Pro+ 5G. Smartfon ma zostać wyposażony m.in. w 6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, procesor MediaTek Dimensity 920 z modemem 5G, aparat główny 108 Mpix, głośniki stereo, moduł NFC i akumulator, który będzie można ładować z mocą aż 120 W (do 100% w kwadrans).

Zapowiada się zatem na to, że to ten sam smartfon, który w Chinach sprzedawany jest pod identyczną nazwą, a w Indiach jako Xiaomi 11i HyperCharge. Wiele osób czekało na jego globalną premierę, aczkolwiek cena w Europie nie wszystkim może się spodobać. Mówi się bowiem, że Redmi Note 11 Pro+ 5G będzie kosztował na Starym Kontynencie od 449 euro do 499 euro (odpowiednio za wersję 128 GB i 256 GB) – po bezpośrednim przeliczeniu jest to równowartość ~2125 złotych i ~2360 złotych.

Niestety, taki scenariusz jest jak najbardziej możliwy, bowiem aktualnie najdroższy smartfon z tej serii, tj. Redmi Note 11 Pro 5G, będzie kosztował 1799 złotych (obecnie można go kupić o 100 złotych taniej na start). W związku z tym należy się spodziewać, że model Note 11 Pro+ 5G z pewnością przebije barierę 2000 złotych.