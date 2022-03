Xiaomi bije własne rekordy. 2021 rok był bardzo udany dla firmy

Wszyscy musimy przywyknąć, że „stara normalność” już nie wróci, a „nowa normalność” będzie zupełnie inna niż ta, w której żyliśmy do 2019 roku. Xiaomi jednak nie ogląda się za siebie, tylko robi swoje i prze do przodu. I robi to w mistrzowski sposób – 2021 rok pod wieloma względami był najlepszym rokiem w całej historii firmy.

2021 rok był bardzo udany dla Xiaomi

W 2021 roku Xiaomi osiągnęło przychody w wysokości 328,3 mld juanów, co oznacza wzrost o 33,5% w porównaniu do 2020 roku. Jednocześnie skorygowany zysk netto za ubiegły rok kalendarzowy wyniósł 22 mld juanów i był aż o 69,5% wyższy niż w roku ubiegłym! W ciągu 12 miesięcy, od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku Xiaomi dostarczyło na globalny rynek 190,3 mln sztuk smartfonów, czyli o 30% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Producent przywołuje też dane Canalys, według którego był trzecim największym dostawcą tego typu urządzeń na świecie z udziałami na poziomie 14,1%, a Numerem Jeden w 14 krajach i regionach.

Xiaomi podaje też, że przychody z rynków zagranicznych (tj. poza Chinami) w 2021 roku wyniosły 163,6 mld juanów (co stanowi 49,8% wszystkich przychodów chińskiego giganta) i były o 33,7% wyższe niż w 2020 roku. Jednocześnie aż o 120% wzrosła dystrybucja smartfonów za pośrednictwem operatorów – do 25 mln sztuk w roku 2021.

Jak zostało już wspomniane, łącznie w 2021 roku Xiaomi dostarczyło na rynek ponad 190 mln smartfonów i biznes ten przyniósł producentowi 208,9 mld juanów przychodów (wzrost o 37,2% rok do roku). Firma podaje też, że w ubiegłym roku do sklepów trafiło ponad 24 mln smartfonów premium, co stanowi 13% całości. Mowa tu o urządzeniach, kosztujących ponad 3000 juanów w Chinach i więcej niż 300 euro w innych krajach. Dla porównania, w 2020 roku było to 10 mln i 7%. Jednocześnie dostawy smartfonów tej klasy na zagraniczne rynki wzrosły rok do roku aż o 160%.

Xiaomi podaje również, że w grudniu 2021 roku globalna liczba aktywnych użytkowników MIUI wzrosła o 28,4% rok do roku i wynosiła 508,9 mln. Producent chwali się, że tylko w 2021 roku udało się zwiększyć zwiększyć bazę o 112,5 mln osób, w tym 18,9 mln w samych Chinach. W dużej mierze przyczyniło się to do wzrostu przychodów z biznesu reklamowego firmy o 42,3% rok do roku, do 18,1 mld juanów.

Xiaomi informuje też, że w 2021 roku wydało na R&B (badania i rozwój) 13,2 mld juanów, czyli aż o 42,3% więcej niż rok wcześniej. Równocześnie firma deklaruje, że w ciągu następnych pięciu lat przeznaczy na ten cel ponad 100 mld juanów.

źródło: Xiaomi

W 2021 roku Xiaomi udało się pobić kilka własnych rekordów, m.in. w liczbie dostarczonych na globalny rynek smartfonów, co przyczyniło się do uzyskania rekordowo wysokich udziałów w tym segmencie. Ponadto Xiaomi odnotowało rekordowy wzrost działalności zagranicznej. Firma może więc uznać miniony rok za bardzo udany.