Nissan nie będzie wprowadzał nowych aut spalinowych w Europie

Jak najbardziej można stwierdzić, że silniki spalinowe zostały już skreślone przez Nissana. Oczywiście nie zostaną one nagle wycofane z oferty, ale będą stopniowo znikać.

Najwyższy czas się przestawić

Dla fanów silników spalinowych nie mamy dobrych informacji – nic nie wskazuje na to, aby miały przetrwać w Europie. Oczywiście pojawiają się pomysły z nowymi typami paliwa, które określane są wysoko ekologicznymi, ale brakuje tutaj większego zainteresowania ze strony Unii Europejskiej, a także wśród niektórych producentów samochodów. Niedaleka przyszłość ma być bowiem przede wszystkim elektryczna z energią czerpaną z akumulatorów.

Powyższe stwierdzenie wyraźnie widać w działaniach podejmowanych przez Nissana. Wcześniej mogliśmy już usłyszeć o porzuceniu silników spalinowych w Europie, a teraz okazuje się, że planowane zmiany mogą zostać wprowadzone naprawdę sprawnie.

Japończycy zrezygnowali bowiem z rozwoju silników spalinowych mogących spełnić restrykcyjne wymogi normy Euro 7, które w Unii Europejskiej zaczną obowiązywać od 2025 roku. Niedawno Ashwani Gupta, dyrektor operacyjny Nissana, stwierdził, że dalsza produkcja jednostek spalinowych stanie się po prostu nieopłacalna.

W pełni elektryczny model Ariya (fot. Nissan)

Co więcej, Nissan zapowiedział, że od 2023 roku nie będzie wprowadzał w Europie nowych samochodów z tego typu silnikami spalinowymi. Naturalnie, wciąż będzie można kupić modele, których premiera odbyła się wcześniej, ale nie potrwa to długo. W końcu zostaną one wycofane z oferty.

Japończycy już się przygotowują

Firma w opublikowanym komunikacie zaznacza, że rozpoczęła już zdecydowane kroki w kierunku elektromobilności i elektryfikacji napędów. Wprowadzony został hybrydowy układ w modelu Juke, nowy napęd e-POWER w modelach Qashqai i X-Trail, a także zbliża się premiera w pełni elektrycznego modelu Ariya.

Obecnie Nissan zamierza oferować różne poziomy elektryfikacji napędów, ale docelowo producent będzie sprzedawał auta wyłącznie z silnikami elektrycznymi. Za kilka lat może już bowiem zabraknąć miejsca dla modelu wyposażonego w silnik spalinowy, nawet jeśli byłby to napęd hybrydowy.

Klienci latem otrzymają możliwość kupna w pełni elektrycznego Nissana Ariya, a już teraz mogą wybrać LEAF-a. Ponadto świeżo wprowadzony Townstar dostępny jest w wariancie napędzanym wyłącznie silnikami elektrycznymi z zasięgiem wynoszącym do 300 km.

Cała zelektryfikowana gama Nissana na ten rok będzie składać się z sześciu różnych modeli. Natomiast kolejne elektryki będą dołączać do oferty w najbliższych latach.