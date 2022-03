Stało się: w styczniu sprzedano więcej smartfonów z 5G niż z 4G

Choć w naszym kraju pełne wdrożenie sieci 5G jest jeszcze przed nami, przybywa urządzeń spełniających techniczne wymagania obsługi szybkiego transferu danych nowej generacji. I tak jest na całym świecie.

Reklama

Więcej smartfonów z 5G niż z 4G

Zgodnie z nowym raportem Counterpoint Research, po raz pierwszy w historii sprzedaż smartfonów z modemami 5G wyprzedziła sprzedaż urządzeń obsługujących 4G LTE. W styczniu 2022 roku smartfony z 5G stanowiły około 51% wszystkich sprzedanych smartfonów.

Największy wpływ na taki stan rzeczy miały rynki w Chinach, Ameryce Północnej i Europie Zachodniej. Prym wiodły Chiny, które na początku 2022 roku mogły pochwalić się wskaźnikiem sprzedaży smartfonów z 5G na poziomie 84%. Jest to wynikiem silnego dążenia do wdrażania sieci 5G wszędzie, gdzie to tylko możliwe. Dla porównania, w Ameryce Północnej i Europie Zachodniej, udział sprzedaży urządzeń z 5G sięgnął – odpowiednio – 74% i 76%.

Sporo pomogła tutaj zmiana w postaci wyposażenia nowych iPhone’ów 12 w modemy 5G. Ponieważ są to sprzęty bardzo chętnie wybierane przez kupujących, nic dziwnego, że wskaźniki adopcji 5G wśród sprzedawanych smartfonów tak mocno się wychyliły. Na rynku telefonów 5G z systemem Android, przeważają konstrukcje z przedziału 250 – 400 dolarów.

8.5 Ocena

Następny wielki skok przyswojenia urządzeń z 5G dokona się w rejonie Azji i Pacyfiku, na Bliskim Wschodzie i w Ameryce Łacińskiej. Tam hitem będą niedrogie smartfony z modemami 5G. Jak na razie, są to miejsca, w których niepodzielnie dominują konstrukcje obsługujące sieci 4G.

Ponieważ producenci smartfonów coraz chętniej sięgają po procesory ze zintegrowanymi modemami 5G, należy spodziewać się, że wkrótce zdecydowana większość urządzeń będzie w stanie obsługiwać ten standard łączności. Pytanie tylko, ile będziemy musieli czekać, by w pełni wykorzystać ten potencjał.