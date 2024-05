Huawei Enjoy 70s to budżetowiec przebrany za flagowca

Łączy w sobie „flagowy” design z budżetową specyfikacją. Smartfon Huawei Enjoy 70s to kolejny reprezentant rodziny, która w pozytywny sposób wyróżnia się na pograniczu niskiej i średniej półki cenowej.

W grudniu 2023 roku na rynku pojawił się Huawei Enjoy 70, miesiąc później dołączył do niego nieco lepiej wyposażony model Enjoy 70 Pro, a potem jeszcze rodzina powiększyła się o smartfon Enjoy 70z. Całą trójkę cechują: niska cena, przyzwoite możliwości i design nawiązujący do topowych urządzeń chińskiego producenta, a konkretniej do serii P60. To jednak nie koniec.

Jeszcze jeden. Huawei Enjoy 70s debiutuje w Chinach

Bez większego rozgłosu na chińskim rynku zadebiutował czwarty członek tej serii: Huawei Enjoy 70s. Nie różni się jakoś szczególnie od modelu podstawowego, na dobrą sprawę jedyną zauważalną zmianą jest zastąpienie autorskiego procesora Kirin 710A układem Qualcomm Snapdragon 680 (który wcześniej trafił też do wariantu Pro).

fot. producenta

Poza procesorem specyfikacja jest niemalże bliźniacza. Chiński producent wyposażył swoją nowinkę w 8 GB RAM, 128 lub 256 GB pamięci na pliki (w zależności od wersji), akumulator o pojemności 6000 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 22,5 W oraz podstawowe moduły: GPS, NFC, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5 i 4G (LTE).

Choć z wyglądu przypomina smartfon z serii P60, to na równie dobre (albo chociaż zbliżone) możliwości fotograficzne nie ma co liczyć. Huawei Enjoy 70s oddaje do dyspozycji użytkowników jedynie podstawowy sensor 50 Mpix (f/1.8) i 2 Mpix aparat do zdjęć makro (f/2.4).

Z przodu znajduje się zaś 8 Mpix aparat do selfie, zabierający dla siebie fragment 6,75-calowego wyświetlacza IPS o rozdzielczości 1600×720 pikseli i częstotliwości odświeżania 90 Hz (to druga, obok procesora, różnica względem modelu podstawowego, który oferował jedynie 60 Hz). Dopełnieniem całości jest czytnik linii papilarnych umieszczony z boku. System operacyjny to oczywiście HarmonyOS.

Cena i dostępność smartfona

Na chiński rynek urządzenie dotarło w trzech wariantach kolorystycznych (czarno-złotym, śnieżnobiałym i niebieskim) oraz dwóch wersjach pamięciowych: 8/128 GB i 8/256 GB. Ta pierwsza została wyceniona na 1199 juanów (równowartość ~650 złotych), druga zaś na 1399 juanów (~760 złotych).

fot. producenta

Jak na razie producent nie podzielił się żadnymi zapowiedziami dotyczącymi rozszerzenia dostępności tego modelu. Jego pojawienie się w Polsce wcale jednak nie jest wykluczone, choć raczej pod inną nazwą – przykładowo Enjoy 60X trafił do naszego kraju jako Nova Y91.