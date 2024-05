Ciemne chmury nad polskim Xiaomi. Firma może mieć ogromne problemy

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował informację, która kładzie się cieniem na reputacji polskiego oddziału chińskiego giganta. Firma może mieć poważne problemy, jeśli podejrzenia Urzędu się potwierdzą.

Xiaomi Polska i dwóch dystrybutorów pod lupą UOKiK

Prezes Tomasz Chróstny przekazał, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów otrzymał informacje, że ceny sprzętu Xiaomi: Mi, Redmi, Redmi Note i POCO mogą być ustalane w wyniku niedozwolonego porozumienia. To niedopuszczalna (z perspektywy klientów) sytuacja, dlatego zdecydowano o wszczęciu postępowania wyjaśniającego w tej sprawie.

Na tym jednak nie poprzestano. Prezes Tomasz Chróstny zlecił również przeszukanie w siedzibach trzech podmiotów – Xiaomi Polska oraz dwóch dystrybutorów urządzeń chińskiej firmy. W wyniku przeszukań zebrano obszerny materiał dowodowy, który obecnie jest poddawany analizie. Odbyły się one w asyście Policji.

Jeżeli zmowa cenowa, która uniemożliwiła klientom kupowanie urządzeń marki z Chin w niższych cenach, zostanie potwierdzona, wówczas Prezes Tomasz Chróstny rozpocznie postępowanie antymonopolowe i może postawić zarzuty konkretnym podmiotom, a następnie wymierzyć dotkliwe kary.

W przypadku przedsiębiorcy może wynosić ona do 10% obrotu, natomiast menadżerów odpowiedzialnych za zawarcie zmowy do 2 milionów złotych. Aktualnie jednak postępowanie wyjaśniające prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnym przedsiębiorcom.

źródło: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Poprosiliśmy polski oddział chińskiej firmy o komentarz do informacji, przekazanej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Do momentu publikacji niniejszego artykułu go nie otrzymaliśmy. Jeżeli to się zmieni – załączymy poniżej oficjalne oświadczenie przedsiębiorstwa.

To nie pierwszy taki przypadek

To już kolejne podejrzenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zmowę cenową. Na początku maja 2024 roku poinformowano o postawieniu zarzutów firmie Jura Poland i osobie zarządzającej w spółce, która odpowiadała za politykę dystrybucyjną przedsiębiorcy. Ponadto Urząd prowadzi postępowanie przeciwko czterem istotnym sprzedawcom ekspresów Jura, którzy są właścicielami sklepów RTV Euro AGD, Media Markt i Media Expert.

W tym przypadku również dokonano przeszukania w siedzibach spółek i ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że Jura Poland mogła zawrzeć zmowę cenową ze sprzedawcami ekspresów.