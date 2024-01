Nowy Huawei to tanizna, ale niezła

W tanich smartfonach bardzo często mamy do czynienia z licznymi kompromisami. Część z nich można wybaczyć, ale niektóre już trudniej. Nowy Huawei Enjoy 70 Pro jest bardzo przystępny cenowo, lecz jednocześnie oferuje naprawdę sporo i wielu klientów może zdecydować się na jego zakup.

Specyfikacja Huawei Enjoy 70 Pro

Smartfon wyposażono w duży ekran LCD – ma on przekątną 6,7 cala i rozdzielczość Full HD+ 2388×1080 pikseli. Producent nie podaje, że jest on w stanie odświeżać obraz z częstotliwością inną niż standardowe 60 Hz, natomiast deklaruje, że obsługuje on funkcję Always On Display, jednak niewykluczone, że jest to błąd w opisie urządzenia.

Huawei Enjoy 70 Pro (fot. producenta)

We wnętrzu smartfona umieszczono procesor Qualcomm Snapdragon 680 2,4 GHz z układem graficznym Adreno 610 wraz z 8 GB RAM i 128 lub 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej (w zależności od wersji), a także akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować przewodowo (przez port USB-C; USB 2.0) z mocą 40 W.

Ponadto Huawei Enjoy 70 Pro oferuje 8 Mpix aparat na przodzie i 108 Mpix na tyle (temu ostatniemu towarzyszy 2 Mpix aparat do pomiaru głębi ostrości) oraz czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, Bluetooth 5.0 i dual SIM (2x nano SIM). Smartfon ma wymiary 163,3×74,7×8,4 mm, waży 199 gramów i zainstalowano na nim system HarmonyOS 4.

7 Ocena

Cena smartfona Huawei Enjoy 70 Pro jest niska

Regularne ceny Enjoy 70 Pro zaczynają się w Chinach od 1499 juanów (równowartość ~835 złotych) za wersję ze 128 GB pamięci wewnętrznej. Wariant z 256 GB wbudowanej pamięci wyceniono zaś na 1699 juanów (~950 złotych). Obie konfiguracje można jednak aktualnie kupić taniej o 50 juanów (~27 złotych).

Na tę chwilę nie mamy informacji na temat dostępności Enjoy 70 Pro poza Chinami, podobnie jak Enjoy 70, ale niewykluczone, że trafią one do sprzedaży w innych krajach pod zmienionymi nazwami (jako modele z serii nova).