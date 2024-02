Huawei nie pożałował na baterię w smartfonie Enjoy 70z

Huawei Enjoy 70z to nowy, budżetowy smartfon w ofercie producenta. Choć urządzenie charakteryzuje się niską ceną, firmie udało się zapakować do środka akumulator o większej pojemności niż obecny, rynkowy standard.

Budżetowość w pigułce

Producent niekoniecznie chce się pochwalić układem mobilnym i ilością RAM na oficjalnej stronie. Zakładając, że smartfon dzieli podzespoły z modelem Enjoy 70, to „zetka” korzysta z układu mobilnego Kirin 710A, opracowanego w litografii 14 nm, oraz 8 GB RAM. Smartfon oferuje też od 128 GB do 256 GB miejsca na dane. W przeciwieństwie do Enjoy 70, pamięć wewnętrzną można rozszerzyć za pomocą karty microSD, a nie Nano Memory.

Huawei Enjoy 70z (Źródło: producent)

Na przodzie urządzenia producent zdecydował się umieścić panel IPS LCD o przekątnej 6,75 cala i rozdzielczości HD+ (1600×720 pikseli). We wcięciu w kształcie kropli wody umiejscowiono kamerkę z matrycą 8 Mpix. Z tyłu smartfona, wewnątrz pigułkowatego kształtu z ramką w kolorze złota, znajduje się główny obiektyw z sensorem 13 Mpix i dodatkowy czujnik głębi 2 Mpix. Standardy komunikacyjne ograniczają się do Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11 b/g/n i systemów nawigacyjnych, w tym GPS.

Za zaletę urządzenia można uznać pojemność ogniwa. W połączeniu z energooszczędnym chipsetem i akumulatorem 6000 mAh, Enjoy 70z powinien wytrzymać sporo godzin na jednym ładowaniu. Smartfon oferuje także szybkie ładowanie o mocy 22,5 W. Całość pracuje pod kontrolą HarmonyOS 4.0.

Cena Huawei Enjoy 70z

Producent oferuje urządzenie w trzech kolorach: niebieskim, białym i czarnym – wszystkie z akcentami w złotym kolorze. Enjoy 70z mierzy 168,3×77,7×8,98 mm i waży ok. 199 gramów. W ojczyźnie firmy wersję 128 GB wyceniono na 1199 juanów (równowartość ~660 złotych), a wariant 256 GB na 1399 juanów (~775 złotych).

Jeżeli urządzenie trafiłoby do Polski jako członek serii nova Y, moglibyśmy spodziewać się ceny poniżej 1000 złotych. Taki Huawei z pewnością nie miałby jednak u nas łatwo w walce o segment budżetowych urządzeń z rywalami pokroju TECNO czy Motoroli.