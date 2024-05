Motorola Moto G85 wygląda jak przepis na sukces

Motorola Moto G to seria o dość dużej rozpiętości cenowej. Modele z ósemką z przodu to jedne z najlepszych propozycji w cenie od 1000 do 1500 złotych. Producent powoli szykuje się do oficjalnej premiery kolejnego urządzenia w rodzinie, Moto G85 5G.

Fajny smartfon za tysiaka (z hakiem)

Jaki smartfon wybrać do 1500 złotych w 2024 roku? Wojtek już w styczniu znał odpowiedź na to pytanie – Motorola Moto G84 5G. Telefon od początku zaskakiwał urodą, wsparciem dla gestów czy zestawem aparatów. Jeżeli tylko przymknęło się oko na problemy z OIS w materiałach wideo, ustawianie automatycznej jasności czy rozpoznawanie twarzy przy słabym oświetleniu – mieliśmy średniopółkowy ideał, który kosztuje dziś około 1199 złotych (na przykład w Media Expert, Komputronik, x-kom i Media Markt).

Motorola Moto G84 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Jako, że rynek smartfonów jest bardzo dynamiczny, a Moto G84 ma już nieco nabitego stażu, producent przygotowuje następcę – model Moto G85. Właśnie dowiedzieliśmy się, jakich kolorów i specyfikacji możemy się po nim spodziewać.

Co zaoferuje Motorola Moto G85?

Źródłem przedpremierowych informacji o urządzeniu jest użytkownik o pseudonimie Arsene Lupin. Niedawno udostępniony wpis na Twitterze/X otwiera informacja o układzie mobilnym – choć jest tu pewien zgrzyt. Lupin podaje Snapdragona 6s Gen 3 jako serce smartfona, natomiast jakiś czas temu pojawiły się sugestie, że Moto G85 zadebiutuje ze Snapdragonem 4 Gen 3.

Jedyne możliwe uzasadnienie tej różnicy to różne wersje SoC na różne rynki – firma zrobiła podobny ruch z modelem Edge 50 Fusion, gdzie niemal cały świat otrzymał Snapdragona 7s Gen 2, natomiast na rynki latynoamerykańskie trafił wariant ze Snapdragonem 6 Gen 1.

Opcje kolorystyczne Motoroli Moto G85 (Źródło: Evan Blass | Twitter, Tool Junction)

Ponadto Motka otrzyma 6,67-calowy wyświetlacz pOLED o rozdzielczości Full HD+ i maksymalnej częstotliwości odświeżania 120 Hz. Na tył trafi aparat 50 Mpix z przysłoną f/1.79 oraz 9 Mpix do zdjęć ultraszerokokątnych i makro. Do selfie użytkownicy wykorzystają zaś 32 Mpix aparat. Smartfon ma ważyć około 173 gramy, a akumulator o pojemności 5000 mAh będzie można naładować maksymalnie z mocą 33 W.

Informator podaje tylko jedną konfigurację – 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Na początku miesiąca pojawiły się sugestie, że urządzenie otrzyma również wariant z 12 GB RAM. Do sieci wyciekły też grafiki prezentujące nową Motkę w kolorze fioletowym, czarnym i zielonym. Dodatkowe zdjęcia dorzucił niedawno inny spec od przedpremierowych wieści, Evan Blass.

Jeżeli tylko smartfon otrzyma dobrą cenę (mówi się o ok. 300 euro, czyli ~1280 złotych za mocniejszy wariant) to wróżę mu sporą popularność już na samym początku kariery. Elegancki wygląd i solidne podzespoły – czego chcieć więcej?

