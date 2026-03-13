Czekam na ten smartfon jak na lato. Pozamiata

Na rynku debiutuje wiele smartfonów, ale nie każdy jest tak samo interesujący. Ten zdecydowanie taki będzie, ponieważ pozwoli użytkownikom zapomnieć o ładowarce na bardzo długo.

Ten smartfon nie będzie łaknął kontaktu z ładowarką

Pojemość akumulatorów w smartfonach stale rośnie, a w ostatnim czasie w znacznie szybszym tempie dzięki połączeniu węgla i krzemu. Technologia ta została wdrożona już przez wszystkich znaczących producentów z Chin, podczas gdy Apple, Google i Samsung wciąż bazują na bateriach litowo-jonowych (choć Samsung testuje akumulatory krzemowo-węglowe o pojemności nawet 20000 mAh).

Chińczycy sukcesywnie przekraczają kolejne granice pojemności – ostatnio 10000 mAh, czego przykładem są m.in. Honor Win i Honor Win RT (10000 mAh), Realme P4 Power 5G (10001 mAh) oraz Honor Power 2 (10080 mAh). To jednak nie ich ostatnie słowo, ponieważ nadchodzi smartfon z jeszcze pojemniejszym ogniwem.

Honor Power 2 (fot. Honor)

Nazwa producenta, który go przygotowuje, już padła. To bowiem właśnie Honor przygotowuje smartfon, jaki zawstydzi modele z akumulatorami o pojemności 10000 mAh (mimo że jest ona naprawdę imponująca). Z Chin napłynęły wieści, że firma ta planuje wprowadzić na rynek telefon, który pochwali się baterią… 13080 mAh.

Taka pojemność sprawi, że ten smartfon Honora nie będzie łaknął kontaktu z ładowarką. Co więcej, pojawiają się nawet głosy, że wyeliminuje on powerbanki, w tym również dlatego, że prawdopodobnie sam zaoferuje funkcję banku energii – pozwoli wykorzystać zgromadzony w nim zapas energii do ładowania innych sprzętów.

Kiedy zadebiutuje smartfon Honora z akumulatorem o pojemności 13080 mAh?

Pierwszy na świecie smartfon z akumulatorem krzemowo-węglowym o pojemności ponad 13000 mAh ma zadebiutować w Chinach w pierwszej połowie 2026 roku, czyli do końca czerwca. Dokładniejszy termin premiery nie jest jeszcze znany.

Podobnie jak nieznana pozostaje na ten moment specyfikacja tego urządzenia. Mówi się natomiast, że smartfon Honora z akumulatorem o pojemności 13080 mAh będzie nazywał się Honor X80 GT. Można go zatem traktować jako następcę modelu Honor X60 GT, który został wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, od 12 do 16 GB RAM, od 256 do 512 GB pamięci wbudowanej i akumulator o pojemności 6300 mAh.