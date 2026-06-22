Pokonać strach przed igłą. Samsung znalazł ciekawy sposób

Samsung postanowił odmienić proces oddawania krwi. W tym celu firma sięgnęła po swoje gogle Galaxy XR.

Oddawanie krwi z goglami Samsung Galaxy XR

Redakcyjny kolega Grzegorz może pochwalić się posiadaniem odznaki Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi III i II stopnia. Przyznam, że go za to podziwiam. Niewykluczone, że pomysł Samsunga sprawi, że więcej osób będzie jak Grzegorz, bowiem w założeniach zaproponowane rozwiązanie ma zwiększyć komfort całego procesu oddawania krwi dla osób, które obawiają się igieł lub widoku krwi.

Otóż Samsung i firma Abbott nawiązały współpracę z Koreańskim Czerwonym Krzyżem, aby w Samsung Digital City w Suwon przeprowadzić pierwszą w Korei kampanię krwiodawstwa wspieraną przez rozszerzoną i wirtualną rzeczywistość. Po założeniu gogli dawcy trafiają do wirtualnego uspokajającego środowiska inspirowanego ogrodem Zen.

Z dość oczywistych względów interakcja nie jest oparta na kontrolerach trzymanych w dłoniach czy konieczności wykonywania gestów. Odbywa się ona wyłącznie na podstawie kierunku spojrzenia. Użytkownicy w czasie oddawania krwi mogą sadzić wirtualne nasiona roślin, z których następnie – w ciągu 3-5 minut – rozkwitają kwiaty i wyrastają drzewa, a w tle odtwarzana jest muzyka stworzona we współpracy z Chicago Symphony Orchestra.

fot. Samsung

Dzięki wykorzystaniu gogli, a także wirtualnego środowiska, dawcy nie są skupieni na zabiegu. Niektórzy dodają, że zaletą jest fakt zapewnienia rozrywki, a więc sprawienie, że oddawanie krwi nie jest nudne. Chociaż – jak już wspomniałem – rozwiązanie powinno sprawdzić się zwłaszcza u osób, u których cały proces wywołuje dyskomfort.

To dopiero początek

Kampania przeprowadzona w Korei to dopiero początek wspólnych działań Samsunga i firmy Abbott. Trwają bowiem przygotowania do rozszerzenia programu. Przykładowo podczas wydarzenia Augmented World Expo (AWE) w Long Beach w Kalifornii, odbywającego się w dniach 15–18 czerwca, zostanie zorganizowania czterodniowa akcja krwiodawstwa.

W planach są też inne wydarzenia i kraje. Pozostaje trzymać kciuki, że akcja stanie się dużym przedsięwzięciem i uda się zrealizować główne cele. Otóż w założeniach gogle Galaxy XR mają pozytywnie wpłynąć na zwiększenie liczby dawców krwi na całym świecie.