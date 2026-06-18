35 dni na jednym ładowaniu! Nowy smartwatch Honor melduje się w Europie

Honor Watch 6 oficjalnie zadebiutował na Starym Kontynencie. Nowy smartwatch chińskiego producenta ma wiele atutów, a największe wrażenie bez wątpienia robi olbrzymi akumulator, dzięki któremu czas pracy na jednym ładowaniu jest w stanie przekroczyć miesiąc.

Honor Watch 6 ma okrągły wyświetlacz i olbrzymi akumulator

W przeciwieństwie do swojego poprzednika, czyli modelu Honor Watch 5 z 2024 roku, Szóstka nie ma prostokątnego wyświetlacza, lecz okrągły – zupełnie jak bardziej wypasiony Honor Watch 5 Ultra, który ujrzał światło dzienne w 2025 roku. Konkretnie jest to panel AMOLED o średnicy 1,46 cala i jasności sięgającej aż 3000 nitów, dzięki czemu widoczność nawet w słoneczne dni powinna być nienaganna.

Największym atutem tego zegarka wydaje się jednak coś innego. To maksymalny czas pracy sięgający aż 35 dni. Aby osiągnąć taki wynik producent postawił na akumulator o pojemności 980 mAh – większy nawet niż w modelu Xiaomi Watch 5 (930 mAh) czy sportowym zegarku Amazfit T-Rex 3 Pro (700 mAh). Pozytywnie na czas działania wpływać może również lekki system, bazujący na autorskiej platformie MagicOS.

Honor Watch 6 (fot. Honor)

Zegarek Honor Watch 6 oferuje ponad 120 trybów sportowych (wraz z rozbudowanym asystentem biegowym), a do tego zapewniać ma precyzyjny monitoring pulsu, natlenienia krwi i spontanicznej aktywności, jak również śledzenie czasu i jakości snu. Ma też dwupasmowy GPS i obsługuje mapy offline (które można przechowywać we wbudowanym magazynie o pojemności 4 GB).

Honor Watch 6 (fot. Honor)

Nie zabrakło również modułu NFC do płatności zbliżeniowych, umożliwia prowadzenie rozmów głosowych przez Bluetooth i może wyświetlać powiadomienia nawet z dwóch telefonów Honor naraz. Oczywiście jest też kilka dodatkowych aplikacji, które mogą przydać się na co dzień (jak chociażby notatki głosowe, prognoza pogody czy kalendarz).

Honor Watch 6 (fot. Honor)

Całość wieńczy solidna konstrukcja częściowo wykonana ze stopu aluminium i stali nierdzewnej. Korpus zegarka ma 10,8 mm grubości, a waga wynosi 41 g (dla porównania: Honor Watch 5 Ultra z akumulatorem 480 mAh ma 11,4 mm grubości i waży 52 g, a Xiaomi Watch 5 z akumulatorem 930 mAh – 12,3 mm i 56 g). Obudowa jest w dodatku pyło- i wodoszczelna – w klasie IP69.

Ile kosztuje smartwatch Honor Watch 6?

Honor Watch 6 powoli trafia na europejski rynek i można znaleźć go już między innymi w brytyjskich i niemieckich sklepach. Jego sugerowana cena detaliczna wynosi 250 euro (równowartość ~1065 złotych), przy czym w ramach promocji na start w pierwszym miesiącu można go kupić za jedynie 170 euro (~725 złotych).

Honor Watch 6 w dwóch wersjach kolorystycznych (fot. Honor)

Na razie nie pojawiły się żadne informacje na temat ewentualnej premiery zegarka na polskim rynku, ale jak najbardziej można uznać taki scenariusz za prawdopodobny.

Na koniec wspomnę, że w maju 2026 roku na chińskim rynku pojawił się smartwatch Honor Watch 6 Plus. Trudno dostrzec jednak jakieś różnice pomiędzy nim a debiutującą teraz w Europie Szóstką bez żadnych dopisków – akumulator większy o zaledwie 20 mAh to właściwie wszystko, co da się zauważyć.