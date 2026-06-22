Mapy Google w końcu pokażą Ci przepiękny kraj

Google pokonało 13 tysięcy kilometrów, aby zwiedzić i sfotografować przepiękny, choć niezwykle tajemniczy kraj. To miejsce wyróżniające się różnorodnością natury, wyjątkową kulturą i unikatowymi obiektami historycznymi.

Przepiękny kraj już dostępny w Street View w Mapach Google

Mapy Google nie są wyłącznie aplikacją do odnajdowania się w przestrzeni czy nawigowania. Jednym z rewelacyjnych narzędzi, dzięki którym nacieszysz swój wzrok i poznasz tajemnicze zakątki niemalże całego świata, jest funkcja Street View. Są jednak kraje, których technologiczny gigant z Mountain View nie zdołał jeszcze sfotografować.

W listopadzie 2025 roku Google pochwaliło się, że funkcja Street View w Mapach staje się dostępna na terenie Bośni i Hercegowiny. Teraz udało się rozszerzyć jej dostępność Street View w Google Maps i Google Earth o kolejny kraj, a jest nim położona na styku Europy i Azji Gruzja. Jak wspomina firma – to obszar, który charakteryzuje się rozmachem swojej historii i dramatyczną różnorodnością krajobrazów, gdzie góry Kaukaz spotykają się z wybrzeżem Morza Czarnego.

Mapy Google i Google Earth wreszcie pokażą uroki Gruzji

Jak deklaruje Google, dokumentowanie obszaru Gruzji, aby udostępnić urok tego kraju w Street View, wymagało pokonania 13 tysięcy kilometrów, w tym również przez przełęcze górskie, centra nadmorskie oraz historyczne miasta. Lokalne władze pozwoliły na umieszczenie w systemie najbardziej unikatowych obiektów – zarówno kulturowych, jak i geograficznych, w tym:

historycznego serca regionu Kachetia, czyli Telawi będące od 8 tysięcy lat ojczyzną tradycji winiarskiej,

Mestii i Seanetii – strzeżonych szczytów Kaukazu – z kamiennymi, średniowiecznymi wieżami Uszguli wzniesionymi pomiędzy IX a XIII wiekiem,

miasta Mccheta, będącego starożytną stolicą i duchowym sercem Gruzji, wpisanego na listę UNESCO, gdzie znajdują się zabytkowe średniowieczne kościoły, w tym klasztor Dżwari, katedra Sweti Cchoweli i kościół z klasztorem Samtawro,

Tbilisi i Kutaisi z brukowanymi uliczkami i kolorowymi drewnianymi balkonami,

wybrzeża subtropikalnego Batumi,

górskich terenów i krętych dróg w przełęczy Goderdzi i Dżwari.

Projekt został zrealizowany przy współpracy Google wraz z Ministerstwem Gospodarki i Zrównoważonego Rozwoju Gruzji oraz Agencją Innowacji i Technologii. Dzięki temu możesz nacieszyć oko i zwiedzić kolejny, dla wielu osób tajemniczy, kraj o wyjątkowej różnorodności.