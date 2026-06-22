Twardy i smukły. Ten smartfon będzie pierwszym z nowej linii

Marka Hammer, znana z produkcji pancernych smartfonów, zapowiedziała linię urządzeń Ventus. Pod tą nazwą dostaniemy sprzęt wytrzymały, ale też stosunkowo smukły.

Hammer Ventus Pro – wytrzymały smartfon, który nie będzie przypominał cegły

Jeśli czekałeś na smartfon marki Hammer, który zaoferuje wzmocnioną konstrukcję, a przy tym nie będzie miał zbyt wielu milimetrów w pasie, zaznacz w kalendarzu datę 28 lipca 2026 roku. Otóż wówczas zostanie zaprezentowana nowa linia Ventus.

Pierwszym przedstawicielem nowej serii będzie smartfon Hammer Ventus Pro. Użytkownicy, którzy zdecydują się na sięgnięcie po to urządzenie, otrzymają obudowę spełniającą klasę odporności IP69, standard MIL-STD-810H oraz wytrzymałe szkło Schott Xensation Up. Mimo tego, smartfon będzie mógł pochwalić się grubością na poziomie 8,2 mm.

Do tego dojdzie ekran AMOLED o przekątnej 6,77 cala i maksymalnej częstotliwości odświeżania 120 Hz. Sercem będzie procesor MediaTek Dimensity 7100, a we wnętrzu znajdzie się również miejsce dla 8 GB RAM i 256 GB przestrzeni na dane. Smartfon zaoferuje aparat 108 Mpix, kamerę noktowizyjną 8 Mpix, aparat przedni 32 Mpix, 5G, eSIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 i NFC.

fot. Hammer

Na pokładzie znajdzie się akumulator węglowo-krzemowy o pojemności 5000 mAh z ładowaniem 45 W i ładowaniem zwrotnym 10 W. Hammer Ventus Pro będzie pracował pod kontrolą systemu Android 16. Natomiast do zestawu firma dorzuci autorskie etui z technologią BumpAIR i certyfikatem militarnym, chroniące narożniki podczas upadków.

fot. Hammer

Linia Hammer Ventus to też smartwatche

Pod marką Hammer wydawane są również smartwatche i to całkiem niezłe, co potwierdza nasza recenzja modelu Hammer Watch 2. Cieszy więc informacja, że linia Ventus będzie składać się także z zegarków.

Dowiedzieliśmy się, że w planach są dwa smartwatche – Hammer Watch Ventus oraz Watch Ventus Pro. Pierwszy z nich zaoferuje aluminiową kopertę, ekran AMOLED o przekątnej 1,32 cala, wodoodporność 5 ATM, GPS, tryby sportowe ze wsparciem AI, akumulator 300 mAh oraz dwa paski w zestawie.

fot. Hammer

Z kolei Hammer Watch Ventus Pro zapewni większy, 1,43-calowy ekran AMOLED, dwuzakresowy GPS, mapy offline, odporność 5 ATM i MIL-STD-810H, szkło Panda Glass, rozmowy Bluetooth, 2 GB pamięci oraz akumulator 370 mAh.

Premiera nowych zegarków także została zaplanowana na 28 lipca.