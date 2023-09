HONOR V Purse 5G to idiotyczny pomysł na składany smartfon

Jestem naprawdę daleki od krytykowania składanych smartfonów, ale jednocześnie „nie kupuję” wszystkich tego typu konstrukcji. HONOR zaprezentował na targach IFA 2023 urządzenie, które jest bardzo nietypowym podejściem do składaków. Moim zdaniem idiotycznym.

HONOR V Purse 5G to składany smartfon, który masz nosić jak torebkę

Nazwa smartfona nie wzięła się znikąd – purse to po angielsku torebka i w pełni określa to, jaką rolę ma pełnić HONOR V Purse 5G. A przynajmniej w teorii, bo w praktyce żadna z niego torebka, gdyż nie można w nim schować niczego, co zwykle ląduje w torebce. Jedynie może zastąpić portfel, ale to tyle. Producent nie ukrywa jednak, że spojrzał na składany smartfon od strony modowej, a nie technologicznej.

HONOR V Purse 5G (fot. Tabletowo.pl)

I rzeczywiście widać różnicę względem wprowadzonych już na rynek Magic V, Magic Vs i Magic V2, ponieważ składa się on tak, że ekran jest zawsze na zewnątrz – zupełnie jak w Huawei Mate Xs. Jest to celowy zabieg, ponieważ dzięki temu można wyświetlać na nim różne tapety i tym samym zmieniać wygląd swojej „torebki”, w zależności od własnego widzimisię. Ewentualnie można na nim ustawić też zwierzątko, z którym da się wchodzić w interakcje.

HONOR nie podał informacji na temat specyfikacji modelu V Purse 5G – jedynie ujawnił jego grubość, która po złożeniu wynosi mniej niż 9 mm. Ponadto w nazwie urządzenia pojawia się „5G”, co wskazuje na obsługę sieci piątej generacji, ale wydaje się to oczywiste w smartfonie tej klasy.

Kiedy HONOR V Purse 5G trafi do sprzedaży?

Na szczęście (moim zdaniem) HONOR V Purse 5G pozostaje na razie w fazie koncepcyjnej – nie ma mowy o wprowadzeniu go do sprzedaży w najbliższej przyszłości. Sam producent jest bardzo podekscytowany tym projektem, podobnie jak twórcy, których zaprosił do współpracy. Z pewnością znajdą się osoby, które „kupią” ten pomysł, lecz od strony użytkowej (jako torebka) ma on niewielką wartość – powstrzymuję się, żeby nie powiedzieć „zerową”.

Experience the extraordinary versatility and elegance of the #HONORVPurse, bringing convenience and impeccable style to your everyday life. See the magic unfold at #IFA23. #HONORIFA2023 #UnfoldTomorrow #UnfoldTomorrowsLifestyle pic.twitter.com/TuTeCzGLsC — HONOR (@Honorglobal) September 1, 2023

Smartfon jako torebka, który tylko wygląda jak torebka, ale nic nie można do niego włożyć? Dla mnie to idiotyczny pomysł, szczególnie mając na uwadze jego podatną na uszkodzenia konstrukcję, bowiem ekran tutaj zawsze jest na wierzchu. Czas pokaże, czy skończy się na koncepcji, czy HONOR V Purse 5G faktycznie trafi do sprzedaży (w takiej lub innej formie). Osoby zajarane modą mogą to kupić, ale mimo wszystko nie uważam takiego podejścia do tak delikatnego urządzenia za rozsądne.