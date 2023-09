Opera to od teraz domyślna przeglądarka wszystkich szachistów

W przeglądarce Opera wydawałoby się jest już wszystko. I kiedy dochodzimy do takich wniosków, twórcy tego programu pokazują coś, czego jeszcze nie było. Tym razem: integrację z serwisem Chess.com.

Opera ma mnóstwo pomysłów

Opera ma dość specyficzne podejście do tematu produktywności podczas korzystania z przeglądarki. Jej pasek boczny jest wręcz naładowany różnymi skrótami, które pomagają w łatwiejszym dostępie do komunikatorów i serwisów społecznościowych. W niektórych przypadkach może to być świetna opcja, a w innych – rzecz, która nas szybko rozproszy.

Panel boczny to na przykład przystań dla TikToka, WhatsAppa czy Instagrama. Jeśli na co dzień pracujemy z tymi aplikacjami, szybkie przełączanie się między nimi może być złotem.

A to nie jedyne innowacje, wprowadzone przez twórców Opery. Mamy przecież specjalną wersję przeglądarki dla graczy – Operę GX, a także Operę One, która wyposażona jest w sztuczną inteligencję. Teraz główna aplikacja firmy zyskała jeszcze jeden, niespodziewany element: wbudowaną grę w szachy.

Szachy w Operze

Najnowszy dodatek dla przeglądarki w wersji na komputery stacjonarne oraz system Android docenią fani jednej z najpopularniejszych gier na świecie. Dzięki współpracy z platformą Chess.com, edycja desktopowa zyska specjalną zakładkę dla witryny z grą. Teraz będziesz mógł planować kolejne ruchy podczas przeglądania Internetu, bez konieczności przeklikiwania się między kartami!

Oprócz tego z poziomu tego skrótu, można oglądać transmisje z rozgrywek szachowych, mieć dostęp do aktualności z szachowego światka czy Zagadek oraz Codziennych Puzzli – wyzwań znanych użytkownikom aplikacji Chess.com.

Zaczynam na poważnie zastanawiać się nad zmianą przeglądarki. Swego czasu pozostawiłem Microsoft Edge na rzecz Chrome’a, ale może by tak zrobić ponownie małą roszadę? ;)